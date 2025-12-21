Tras cruento paro armado, ELN anuncia cese al fuego desde el 24 de diciembre

Se han presentado acciones en varias vías del país. En Cúcuta se pusieron dos cilindros que fueron detonados controladamente por el Ejército. Foto: Redes sociales, Ejército y Eduardo Contreras

La Dirección Nacional de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional dio a conocer este domingo que ese grupo armado hará un cese al fuego unilateral que irá desde la medianoche del 24 de diciembre y hasta la misma hora del próximo 3 de enero de 2026.

En el comunicado que dio a conocer la guerrilla se refiere a los ataques que Estados Unidos ha hecho sobre aguas del Caribe y dice que mientras el gobierno de ese país “despliega sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones” del continente, el ELN envía un “mensaje directo de paz” con el cese unilateral.

Además, dice el documento, no se realizarán acciones contra la Fuerza Pública. “La Dirección Nacional del ELN orienta a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contras las Fuerzas Armadas del Estado”.

El ELN envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un Cese Unilateral el Fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año.

Pese a ese mensaje, el anuncio del ELN se da tras la cruenta ofensiva perpetrada la última semana por esa guerrilla que llevó a cabo un paro armado de 72 horas y cuyo saldo dejó al menos 12 muertos y 13 departamentos afectados.

El paro -el cuarto que realiza ese grupo armado en 2025- provocó cortes viales con cilindros con explosivos y planteó dudas sobre la capacidad de reacción de las autoridades que aún no parecen entender el actuar de esa guerrilla.

A eso se sumaron ataques posteriores, como el perpetrado el viernes contra la Base Militar del 27, de la vereda El Juncal, en el municipio de Aguachica (Cesar), que dejó siete soldados muertos tras varios explosivos que fueron transportados, según las autoridades, con drones.

Con todo eso, el comunicado del ELN dice que aclara que “no es una política del ELN” realizar operaciones militares “que afecten a la población” y afirmó, sin pruebas, que el Estado y los medios de comunicación adelantan una “guerra comunicacional”

“En estos tiempos de agresión del imperio norteamericano, el ELN está presto junto a los patriotas a defender la soberanía de Colombia”, dice al final el comunicado.

