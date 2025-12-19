Ascienden a seis los soldados muertos y a 31 los heridos tras ataque a batallón en Cesar

El ataque se presentó en la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería 4, ubicada en la vereda El Juncal, zona rural del municipio de Aguachica. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En las últimas horas el Ejército confirmó la muerte de dos soldados más tras el ataque con explosivos se registró en la noche del pasado 18 de diciembre en la base militar ubicada en la vereda El Juncal, zona rural del municipio de Aguachica (Cesar). El atentado dejó en total un saldo de seis personas muertas y 31 heridas.

Las primeras pesquisas indicarían que los responsables del ataque serían integrantes del frente Camilo Torres, del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Según el Ejército, “en esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales, tipo tatuco”.

Estos son los seis soldados muertos en el ataque

Soldado Profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez

Soldado Profesional Mateo Pino Pulgarin

⁠Soldado Profesional Juan David Pérez Vides

⁠Soldado Profesional Kevin Andrés Méndez Torres

⁠Soldado Profesional Jhon Fredy Moreno Sierra

Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez

Noticia en desarrollo...

