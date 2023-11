El espinoso tema del secuestro que llegará a mesa con ELN tras liberación de Díaz

La liberación del padre de Luis Díaz fue acompañada por la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU. Foto: ESTEBAN VANEGAS

Tras la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista ‘Lucho’ Díaz, quien estuvo en poder del ELN por 13 días, se puso de relieve la necesidad de una discusión inminente en la mesa de diálogos entre ese grupo guerrillero y el Gobierno: el abandono del secuestro.

Se trata de un tema que hace décadas ha sido espinoso en los intentos de negociar con el ELN. Pero este jueves, apenas minutos después de la liberación, la propia delegación del Gobierno Nacional endureció su posición frente a la guerrilla: “Nuestra delegación exige desde ya, y exigirá en la próxima reunión con la delegación del ELN, que cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata”.

El propio comisionado Danilo Rueda mencionó el martes pasado que este secuestro obliga a “abordar ya varios temas que el ELN no quería discutir”, entre esos el cese del delito de toma de rehenes, que en ocasiones ha sido un punto vetado con esa guerrilla.

Con todo eso, queda claro que aunque la negociación continuará, el secuestro será el punto central del quinto ciclo de diálogos (que debe iniciar en las próximas semanas). Al reto de reconstruir la confianza en este proceso de paz se le sumará el de llegar a compromisos claros del ELN.

¿Qué hay detrás de la necesaria discusión sobre el secuestro en la mesa de diálogo?

El secuestro, siendo un crimen de guerra, de lesa humanidad y una infracción abierta al Derecho Internacional Humanitario (DIH), es también una clara violación al cese al fuego bilateral temporal que tiene el Gobierno Nacional con la guerrilla del ELN.

A lo largo de la última semana, dentro y fuera del país, se ha condenado el secuestro de Luis Manuel Díaz. A su vez, este hecho ha desatado la desconfianza desde el mismo gobierno hacia las voluntades de paz del ELN para negociar su desmovilización y finalizar la guerra.

Y si bien este no es el primer crimen de este tipo que el ELN ha cometido este año (ni estando en vigencia el cese al fuego con el gobierno Petro), sí es el que más cuestionamientos ha puesto sobre la mesa de negociación.

Como ha explicado Colombia+20, el decreto del cese al fuego -iniciado el 3 de agosto de 2023- establece que desde esa fecha y durante 180 días está prohibida la perpetración de crímenes que incurran en faltas al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1997, como “el homicidio, la toma de rehenes, la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores”.

Más concretamente, los protocolos de Mandato del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego promulgan que ninguna de las partes -gobierno o ELN- podrán realizar acciones prohibidas por el DIH.

Este jueves, la delgación negociadora explicó que, aunque el proceso de diálogos con esta guerrilla ha tenido más avances que cualquier otro, “el secuestro de Luis Manuel Díaz ha sumido nuestro diálogo en una situación crítica y, por ello, ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, como lo hemos solicitado desde el comienzo de los diálogos.

Los pasos en falso del ELN frente al secuestro

A inicios de junio pasado, a semanas de la instalación del cese al fuego, el comandante del ELN, Israel Ramírez (Pablo Beltrán) dijo desde Cuba que a pesar de las intenciones de paz, su guerrilla seguiría con las prácticas de “retenciones en los casos que sean necesarias”.

El líder subversivo, jefe negociador con el Gobierno Nacional, aseguró que esa era una fuente de financiación de la que no necesariamente iban a desistir porque para ese entonces, según él “esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron”.

Ahora el contexto es diferente, el secuestro es una clara violación al cese al fuego e ineludiblemente se tiene que tratar en la viniente mesa que tendrá a México como sede.

Para Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el rapto de Luis Manuel Díaz “por donde se le mire, fue una movida poco estratégica, y pone en evidencia una pieza que ya estaba siendo problemática: la conversación sobre el secuestro, que necesariamente en el quinto ciclo debe estar en el centro de la discusión, aterrizarlo y llegar a resultados claros”.

Mientras que de acuerdo al análisis de Angelika Rettberg, exnegociadora de paz con el ELN, abordar el tema del secuestro en la mesa es fundamental pues sin garantías de que vuelva a ocurrir un suceso similar al de Luis Manuel Díaz, una conducta así “pone a prueba el mecanismo de monitoreo, la voluntad, la confianza de las partes y la disposición de la sociedad”.

No hay que olvidar que, en el pasado, el secuestro ha sido el palo en la rueda para negociar con el ELN. Fue, en buena medida, una de las razones por las que no se avanzó en los diálogos con el Gobierno de Iván Duque, que le exigía al grupo poner fin a esta práctica antes de continuar las conversaciones.

Hay otro elemento clave que se debería tener en cuenta y es la dimensión del crimen de secuestro a la luz de los alcances que esto puede tener desde las directrices del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Al estar ante un grupo que tiene estatus político podría clasificarse como un perpetrador condenable por “desaparición forzada de personas”, que para el Estatuto de Roma incluye “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado, una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia”.

Otro experto en procesos de paz como Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador del gobierno en los diálogos de La Habana, también dio su análisis frente a las implicaciones de tratar y condenar al secuestro del señor Díaz en medio de un intento de desmovilizar al ELN.

Según el senador, un cese al fuego tiene que ir más allá del pacto de no agresión entre tropas para que no ocurran este tipo de crímenes, pues de lo contrario esa instancia sería “incompleta porque si se queda sólo en lo militar, a la final será insuficiente para preservar el proceso de negociación”.

Claro, del ELN ya se ha hablado de las dimensiones del secuestro desde las negociaciones de paz en 2018, terminadas en 2019 por el atentado terrorista a la Escuela General Santander en Bogotá. Pero el aprendizaje de esa época debe ser el tratarlo ahora como un tema exhaustivo y no permitir cabos sueltos con varias ligerezas como los que Pablo Beltrán dejó por ese entonces, al decir ante medios que “¿Para usted qué son finanzas del ELN? Si nosotros cobramos impuestos en las regiones eso son finanzas del ELN […] No hablamos de secuestro. Hablamos de retenciones y si no son necesarias no se harán”.

Se trata de una contradicción con el testimonio de Antonio García, que reconoció este sábado que el secuestro de Luis Manuel Díaz fue una “error”.

Tras este secuestro, que supone un grave incumplimiento al cese al fuego, el Mecanismo de Verificación y Monitoreo tendrá que evaluar el caso. Se espera que en las próximas semanas se conozca ese pronunciamiento y se den luces sobre lo que vendrá en el quinto ciclo con el ELN, en medio de un proceso que queda debilitado y golpeado en su legitimidad.