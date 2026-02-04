Fuerzas militares adelantan bombardeos contra el Eln y las disidencias en el Catatumbo

De acuerdo con las primeras informaciones que se tiene sobre el hecho, siete integrantes del Eln han muerto en los operativos que iniciaron en la madrugada de este miércoles 4 de febrero. Esto se sabe. (Imagen de referencia) Foto: EFE - Mario Caicedo

Desde la madrugada de este miércoles 4 de febrero, las Fuerzas Militares vienen adelantando operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc en el Catatumbo. De acuerdo con la inofrmación que se tiene hasta el momento, han muerto siete presuntos integrantes del Eln y se han incutado armas y municiones de los grupos armados.

#Ampliación | #EnDesarrollo de la operación de alta precisión que se lleva a cabo desde la madrugada en los municipios de El Tarra y Tibú, #NorteDeSantander, por parte de las tropas de @Ejercito_Div2, @Ejercito_Davaa, y en acción conjunta y coordinada con la @FuerzaAereaCol y la… pic.twitter.com/6upMs7lt2L — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) February 4, 2026

Según lo dicho por las autoridades hasta el momento, además de los presuntos integrantes de los grupos armados que han muerto, se ha incautado “abundante material de guerra, entre armas largas y cortas. Municiones y artefactos explosivos improvisados. Drones destruidos y granadas adaptadas para aeronaves no tripuladas”.

Según expresaron las fuerzas militares, las operaciones han sido respetuosas “de los Derechos Humanos. Estas operaciones militares tienen como objetivo salvaguardar la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas por las confrontaciones que realizan los grupos armados organizados, estructura 33 y Eln”.

Fuentes militares le confirmaron a El Espectador que el espacio aéreo de Norte de Santander estará cerrado mientras se adelantan las operaciones en contra de los grupos armados. Los avances de la fuerza pública se están concentrando, por ahora, en Tibú y El Tarra.

Este es el bombardeo 14 en mi gobierno evitando al máximo caída de menores.



Invito al campesinado a erradicar los cultivos de hoja de coca voluntariamente. Las oficinas de presidencia deben priorizar la sustitución de cultivos.



Invito al ELN a que acepte una misión de… https://t.co/Pnq3t8Wueq — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 4, 2026

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de la red social X, en la que señaló que este es el bombardeo número 14 en lo que va de su mandato. Asimismo, invitó “al campesinado a erradicar los cultivos de hoja de coca de manera voluntaria. Las oficinas de la Presidencia deben priorizar la sustitución de cultivos”.

El primer mandatario también instó al Eln “a que acepte una misión de verificación científica e internacional para la entrega total de la infraestructura que sirve al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz”. Además, indicó que busca desnarcotizar la frontera colombo-venezolana para que el pueblo construya allí su progreso en libertad.

