“El objetivo debe ser impulsar las negociaciones de paz hasta que no se pueda dar marcha atrás”

Marian Schuegraf Foto: Jorge Londoño

Menos de un año después de su llegada, Marian Schuegraf, la primera mujer en ser embajadora de Alemania en Colombia, se va del país. Schuegraf ocupará un nuevo cargo al ser nombrada embajadora de la Unión Europea en Brasil. En su paso por Colombia impulsó una agenda ambiental —incluso con una campaña contra el plástico—. En esta entrevista habla de los avances de las negociaciones con el ELN, cuyo proceso es apoyado por Alemania; la producción de hidrógeno verde y los destinos colombianos que alcanzó a recorrer en su moto.

¿Cuál es el balance de su gestión en Colombia?

En este tiempo tuvimos una explosión de visitas diplomáticas de muy alto nivel desde Alemania. Cuatro ministros federales con peso político vinieron a Colombia y respaldaron nuevos proyectos de cooperación. En el campo de la paz, iniciamos con la función de país acompañante en las conversaciones prometedoras con el ELN, incluso con nuestra participación en el Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación a la Mesa de Conversaciones (GPAAC). Luego está el foco del clima, donde la extensa alianza colombo-alemana para el clima, la embajada verde y la agricultura ecológica juegan un rol central.

Además, intenté dejar algo práctico. En los días pasados inicié una campaña de #NoMásPlástico, espero que muchos colombianos se sumen a ella para conservar la extrema belleza de este país; incluso esperaría, lo digo con mucho respeto, que el presidente Gustavo Petro ojalá se sume a esta campaña. Digamos que esto es la expresión de mi deseo de despedida

¿Cuáles son los principales logros en el tema ambiental ?

Con ayuda alemana se puede garantizar, por ejemplo, la gestión de 37 de las 61 áreas protegidas de este país, tan ricas de biodiversidad; el gran tesoro de este país tan lindo. Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que la tasa de deforestación ha disminuido un 29 % con respecto a 2021; creo que Alemania ha puesto su granito de arena ahí. Nuestro apoyo debe continuar y continuará. Esperamos que la Conferencia de Amazonas en Belem, en agosto, proporcione nuevos impulsos.

¿Cómo avanza la idea de apoyar a Colombia en la producción de hidrógeno verde?

En el contexto del viaje de presidente Petro a Alemania en junio pasado fue firmada en Berlín una “Declaración de intención sobre una alianza para el clima y una transición energética justa”. Es un paso gigantesco hacia una cooperación amplia, abarcando casi todos los temas relevantes por el cambio climático. El gran enfoque será sobre una transición energética justa. Todo con el objetivo de reemplazar el uso y la exportación de energías fósiles (también hacia Alemania) por energías limpias como el hidrógeno verde, que se puede transportar y usar para fines diferentes.

En mayo de 2022 se logró un acuerdo entre la alemana Siemens Energy y Ecopetrol. La primera está construyendo un electrolizador de 120 megavatios para la refinería de Ecopetrol en Cartagena y otro proyecto para la refinería en Barrancabermeja.

¿Cómo le fue en su empeño por tener una embajada verde?

Nos reunimos con colegas e hicimos una lluvia de ideas, hablamos de eficiencia energética por medio de un moderno equipamiento de la embajada, con nuevos vehículos eléctricos, con iluminación que ahorra energía. Hablamos que en la remodelación se debían incluir materiales ecológicos, incluso del ahorro de papel. Se está implementado la separación de residuos, los orgánicos van a la producción de abono. Hacia el exterior de la embajada, tiene que ver con una política y unos contenidos verdes, como la mencionada alianza para el clima y la ecología agrícola.

Usted manifestó mucho interés en impulsar proyectos agrícolas con ese enfoque ambiental, ¿qué tanto avanzó en este propósito?

Hemos avanzado rápidamente. Después de visitas mutuas del ministro alemán y la ministra colombiana a comienzos del año, firmaron en marzo una declaración conjunta para establecer una cooperación agrícola sostenible entre ambos países; amplia por temas y a escala nacional. El proyecto se centra especialmente en pequeños agricultores y en la inclusión de grupos marginados. Además, pronto vendrá la segunda misión para concretar más esta cooperación bilateral, que se enfoque en la creación de asociaciones que puedan acompañar y aconsejar al campesino para cultivar según los últimos métodos, compartir maquinaria y acceder a créditos agrarios y más.

Otro de sus intereses fue impulsar medidas para que las mujeres y niñas tuvieran más y mejor acceso a sus derechos, a la tierra y proyectos productivos, ¿Qué avances vio en este aspecto?

La creación del Ministerio de Igualdad de Género (con el apoyo de la GIZ) y la búsqueda de una política exterior feminista, así como el hecho de que este Gobierno preste especial atención a las regiones y a la situación nutricional de los niños, son ejemplos de esos avances. Adicionalmente, Alemania junto con el Banco Interamericano de Desarrollo prestarán a Colombia un crédito basado en reformas para apoyar al Gobierno a realizar proyectos como la reforma del sistema de cuidado que beneficiará a las mujeres y a sus familias.

Contribuimos a estos esfuerzos con medidas concretas como la creación de la Red de Mujeres Latinoamericanas Unidas, que se reunió la última vez con motivo de la semana de Unidas en Cali en el contexto de la visita de la ministra alemana Annalena Baerbock a la vicepresidenta en junio de 2023. Además, tenemos un proyecto con Unicef para producir materiales adaptados a los niños sobre el Informe final de la Comisión de la Verdad y promover la educación para la paz en las escuelas.

¿Cómo valora los avances en las negociaciones de paz con el ELN?

Los acuerdos y protocolos alcanzados en Cuba sobre el cese al fuego, así como la participación, son hitos reales que ahora deben perdurar en una compleja realidad. Alemania seguirá apoyando este proceso. El objetivo debe ser impulsar estas negociaciones hasta el punto en que prácticamente ya no se pueda dar marcha atrás porque no hay alternativa a la búsqueda de paz. Tampoco hay alternativa a la política, ciertamente ambiciosa, de paz total del gobierno Petro para evitar que otros grupos choquen con los vacíos emergentes, como sucedió en el pasado. Así mismo, no se debe perder de vista la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Los actuales grupos están vigilantes hasta qué punto el Estado cumple sus compromisos.

¿Su nuevo cargo en Brasil como embajadora de la UE implicará más cooperación con Colombia?

Veo a Colombia y Brasil en una posición de liderazgo en Latinoamérica y el Caribe, y en ese contexto intentaré fomentar la cooperación temática en la región, como la protección de los bosques y el desarrollo sostenible en la Amazonia.

¿Cuál fue el mejor destino que recorrió y visitó en su moto?

Me fui hasta la laguna de Guatavita, esa belleza natural que además de bella guarda un sentido cultural con los muiscas, y tuve la suerte de que uno de sus descendientes fuera mi guía. En mis viajes en moto disfruté mucho la compañía de los parceros del club de la BMW. Llegué a muchos lugares mágicos de este país. Me llevo los recuerdos de La Guajira, del Guaviare, de Arauca y Nuquí, y como un tatuaje llevo en la memoria de mi cuerpo las huellas de la caminata que emprendí hasta Ciudad Perdida.

¿Qué lugar hubiera querido conocer y no pudo?

El único lugar que realmente me hubiera gustado sobrevolar es el Parque Nacional Chiribiquete, puedo decir que ese es mi único deseo que me faltó cumplir.

¿Qué se lleva en su maleta?

Hice un paquetito que metí en mi corazón y me acompañará en el futuro. Ahí va el calor humano de los colombianos, esas risas contagiosas. Lo grandioso en este país son sus regiones.

La región de la Orinoquia, con sus chigüiros y su fruta copoazú; los inolvidables cerros de Mavecure en la región amazónica; la extensa región pacífica, con las ballenas en Nuquí y los chontaduros en el Valle; la región andina, con la palma de cera en la zona cafetera, y cómo olvidar la forma de bailar de la gente en la región caribe, la peculiaridad del Mercado de Bazurto en Cartagena. Incluso me llevo una fruta en forma de gato; ya saben: mi gatito huilense, Lulo, que también va conmigo.