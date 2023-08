“Yo le sirvo al país y a las víctimas vivo, y no muerto y silenciado”: Mancuso

Salvatore Mancuso durante una audiencia virtual en Montería con la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Este miércoles, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dio una rueda de prensa desde la cárcel de Estados Unidos, donde está recluido desde 2008, donde aceptó su nombramiento como gestor de paz. “Quiero decirle al país y al Presidente que yo honro mi palabra y acepto la designación que me hace para trabajar de la mano de la OACP (Oficina del Alto Comisionado de Paz) en la búsqueda de la paz total en la que creo (...) Lo hago para ayudar a buscar esa paz total que necesita Colombia”, dijo.

A través de una llamada telefónica, el exjefe de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hizo un reconocimiento al presidente Gustavo Petro, de quien dijo que está desarrollando una agenda de paz que “incluye a todos”. “Esas voces que le ponen talanqueras a la paz del Gobierno, lo que hacen es ponerle talanqueras a la Constitución”, indicó.

Preguntado por Colombia+20 sobre con cuáles grupos armados podría facilitar acercamientos o qué trabajos hará en su gestoría de paz, Mancuso dijo: “La gestoría de paz incluye acercamientos con todos los actores del conflicto y trabajo humanitario, especialmente con víctimas de desaparición tanto en Colombia como en países vecinos. Tiene que ver con la aplicación de un sistema restaurativo que nos permita tener contacto directo con las víctimas, y con los factores de persistencia del conflicto”, aseguró.

De acuerdo con Mancuso, estas labores no impedirán que le cumpla a las víctimas en Colombia. “Hoy estamos al lado de la institucionalidad y al lado del Estado (...) No significa que vaya a incumplir mis compromisos judiciales con las víctimas y con el país. Estar en Colombia me va a permitir verme con las víctimas a las que siempre les he dado la cara”, afirmó.

Por su parte, Jaime Paeres, abogado de Mancuso, afirmó que la aceptación de Mancuso ser gestor de paz lo deberá llevar a renunciar a la solicitud que hizo en 2022 de ser enviado a Italia. Mancuso cumplió su condena en Estados Unidos en marzo de 2020 y permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos en calidad de “persona en condición irregular pendiente de decisión de autoridad migratoria”.

Sin embargo, el exparamilitar precisó que esa decisión de si va o no a Italia la tiene que tomar el Gobierno de Estados Unidos. “No importe dónde me envíen, voy a volver a Colombia, por supuesto que se requiere seguridad. Yo le sirvo al país y al interés de las víctimas vivo, y no muerto y silenciado”, aseguró.

Durante la rueda de prensa, Mancuso también pidió que se le juzgue por sus acciones como gestor de paz. “Entiendo que mi nombre dejó una huella dolorosa en Colombia, pero todas las personas tenemos derecho a reparar nuestros errores y tener una segunda oportunidad. Júzguenme por mis acciones, por los logros, por lo que consiga en mi trabajo como gestor de paz. Crean en mi palabra. Aquellos que nunca han estado en la guerra o se van a ver afectados en sus oscuros intereses, si se para la guerra, no quieren la paz”.

Así mismo, se refirió a la polémica que se dio en varios sectores sobre esta designación que le hizo el presidente Petro: “Habrá muchos intereses de personas que les produce temor mi participación en la Paz Total, aquellos que han tenido responsabilidades en el conflicto y no quieren que se sepan esas responsabilidades. En el pasado he recibido amenazas”, afirmó.

La resolución que designa al exparamilitar como gestor de paz fue firmada el lunes pasado por el presidente Gustavo Petro para que el exparamilitar contribuya a la política de la “paz total” diseñada por el Gobierno.

La resolución firmada por Petro no solo designa a Mancuso como gestor de paz, sino que solicita a las autoridades la suspensión de las medidas judiciales vigentes una vez regrese a Colombia, tal como órdenes de captura y medidas de aseguramiento, sin que eso signifique que deba dejar de comparecer antes las instancias judiciales.

Esas peticiones levantaron polémica en el país, especialmente tras las declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien explicó que Mancuso quedará libre al volver a Colombia. Según el ministro, su papel de gestor de paz “sí pone a la persona en libertad, pero no lo libera de los compromisos judiciales”. De acuerdo con Osuna, al llegar al país el exparamilitar se tendrá que presentar en la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, donde recibirá sus tareas.

“El señor Salvatore Mancuso firmará un acta ante la Oficina del Alto Comisionado para Ia Paz, en la cual se comprometerá a asistir personalmente a las diligencias judiciales en Colombia y a rendir informe sobre Ias actividades desarrolladas en la calidad de gestor de paz”, dice la resolución firmada por el presidente.

EI incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos, así como de sus tareas como gestor de paz, darían lugar a la revocatoria de la designación y según la resolución, en ese caso se reactivarían las medidas de penales, tanto ordinarias como las de la Ley de Justicia y Paz.

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello criticó esa designación e indicó que Mancuso no puede ser gestor de paz, mientras tenga deudas pendientes con la justicia colombiana y solo estaría buscando cómo eludir responsabilidades en el país. “Él tiene hoy vigente un proceso de lavado de activos en la justicia ordinaria por hechos, presuntamente, ocurridos con posterioridad a su entrega de Justicia y Paz, y si ese proceso hace su camino, él tendría que ser castigado y excluido por incumplimiento de esos compromisos”, dijo.

Sobre esto, Mancuso también respondió: “Yo no tengo rabo de paja, he venido participando en audiencias todos los días de mi vida durante 17 años, reconociendo responsabilidades, dándole la cara a las víctimas. Jamás delinquí después de mi desmovilización, cumplí con el acuerdo firmado y nunca acabado por el estado colombiano”, afirmó.

El fiscal Francisco Barbosa también se pronunció sobre el tema. En declaraciones a W Radio, dijo: “El presidente de la República tiene toda la facultad constitucional para crear esos gestores de paz y para poder definir quién es y quién no gestor de paz. Lo que no tiene capacidad es de darle la libertad a Mancuso”.