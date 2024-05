Frentes leales a Mordisco dicen que “no existe diálogo” entre Gobierno y Estado Mayor Central

Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno en los diálogos con la disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central; y Néstor Vera, conocido como Iván Mordisco, comandante de ese grupo armado. Foto: El Espectador

La delegación de Gobierno en los diálogos con la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central, anunció el domingo la quinta ronda de negociaciones con las estructuras que siguen firmes en ese proceso.

Sin embargo, unas horas después, los frentes que se levantaron de la mesa afirmaron, a través de un mensaje en X, que esos diálogos eran inexistentes porque se estaban adelantando con una proporción menor de todo el grupo armado.

“Señor presidente Gustavo Petro le mienten a usted y a al mundo, personas que están dialogando a nombre de las FARC-EP no nos representan, se lo dijimos a su delegación. No son ni el 5% de las FARC-EP. Conclusión: No existe diálogo en Colombia con el Estado Mayor Central de las FARC-EP.”, dice el trino.

La respuesta de esos grupos que apoyan a Iván Mordisco es muestra de la división interna que tiene el grupo armado desde el pasado 17 de marzo por cuenta de diferentes opiniones acerca de cómo enfrentar la suspensión del cese al fuego en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Hoy por hoy, esos bloques que se proclamaron leales a Mordisco están en combates con el Estado luego de que el presidente Petro anunciara ofensiva total.

En ese momento, en entrevista con Colombia +20, Alexander Díaz, también llamado Calarcá Córdoba, quien hace parte de la dirección del EMC, reconoció que sí había divisiones internas y tras la resolución de mantenerse en los diálogos, sobre todo los frentes que hacen presencia en Caquetá, Catatumbo y unos pocos de Putumayo y Arauca, dijo que un panorama probable era que los tildaran de traidores.

Sin embargo, como respuesta a esa voluntad de paz de las estructuras que permanecen en la mesa (Caquetá, Catatumbo y unos pocos de Putumayo y Arauca), el Gobierno anunció que está lista la fecha para darle inicio a un nuevo ciclo de conversación el próximo 20 de junio en Bogotá.

Al aviso que entregó el jefe negociador de Petro, Camilo González Posso, la disidencia de Mordisco respondió que el mandatario estaba mintiendo al darle continuidad a esa mesa, puesto que no se sienten totalmente representados.

Por ahora, mientras los frentes leales a Mordisco aseguran que en conclusión “no existe diálogo en Colombia con el Estado Mayor Central de las FARC-EP”, el jefe negociador de esa mesa, González Posso, contó que actualmente se está avanzando en la mesa de negociación en Caquetá, “con actividades importantes, reuniones con más de 3.000 delegados de Juntas de Acción Comunal”, que también se han replicado en el departamento de Norte de Santander.

Además, se espera que estos procesos de diálogo también tengan eventos en Meta (el 1 y 2 de junio) y en Antioquia (el 8 y 9 de junio).