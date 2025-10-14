Gobierno Petro dice no al Tren de Aragua para que entre en la paz total

Fundador del Tren de Aragua, Larry Changa, le pidió al gobierno Petro ser gestor de paz Foto: Archivo Particular

“No vamos a permitir que, so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes”. Esa fue la frase con la que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le cerró la puerta al Tren de Aragua para que entre en la apuesta de paz total de Gustavo Petro.

El sábado pasado, Larry Amaury Álvarez Núñez, más conocido como Larry Changa, uno de los fundadores de la organización criminal envío una carta al presidente Petro, a Montealegre, y del comisionado para la Paz, Otty Patiño, para que lo nombre como gestor de paz para iniciar un proceso exploratorio que ayude a desmantelar esa organización criminal.

“No busco evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad. Mi intención es netamente de colaboración y sometimiento a la justicia. Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no repetición, orientado a contribuir en políticas públicas mediante diagnósticos sociales, propuestas de programas de formación y empleo, y mecanismos de prevención comunitaria”, asegura el confundador del Tren de Aragua en la carta.

Álvarez Núñez, se encuentra en la cárcel La Picota a la espera de una extradición a Chile. Según se lee en el documento, dado a conocer por Semana, la petición incluye justamente una suspensión temporal de las órdenes de extradición mientras se desarrollan las conversaciones.

Sobre esto se pronunció Montealegre y dijo que no va a permitir que se burlen de las extradiciones.

“El Estado colombiano con el Ministerio de Justicia y la Consejería de Paz han tomado medidas de diligencia muy serias para evitar que, sobre texto de la participación en los procesos de paz, miembros de organizaciones delictivas se burlen de las órdenes de extradición”, dijo el ministro.

Y agregó cifras sobre extradiciones durante la administración Petro. "El gobierno de Gustavo Petro ha expedido más de 450 resoluciones con fines de extradición por hechos relativos al narcotráfico. Resoluciones y extradiciones que ya se cumplieron. De ese universo solo cuatro personas se han beneficiado con la suspensión de la extradición por estar participando como gestores de paz", explicó.

El Tren de Aragua es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, una designación que expidió el presidente Donald Trump en enero de este año.

Con la designación como grupo terrorista, la administración Trump puede comenzar a aplicar medidas que funcionen como un cerco para bloquear la actividad del grupo criminal en Estados Unidos.

Además, puede haber un bloqueo de cuentas en el sistema bancario estadounidense y prohibiciones a empresas de ese país que tengan negocios con personas, organizaciones o gobiernos vinculados a esta organización.

Estas mismas entidades o personas pueden ser sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, tanto como a las personas naturales se les puede prohibir el ingreso al país, ser deportadas o procesadas penalmente si ya están en territorio estadounidense.

Como última medida, esta declaración puede ser aprovechada como pretexto para adelantar operaciones militares o de seguridad en contra de esta organización.

