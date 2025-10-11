Paz total: fundador del Tren de Aragua envió carta a Petro y habló de “desmovilización”

Fundador del Tren de Aragua, Larry Changa, le pidió al gobierno Petro ser gestor de paz Foto: Archivo Particular

A los despachos del presidente Gustavo Petro, del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, llegó una carta suscrita por Larry Amaury Álvarez Núñez, más conocido como Larry Changa, uno de los fundadores de la organización criminal Tren de Aragua. En la misiva, este se dirige a los altos funcionarios para manifestar el interés de aportar a la paz y de explorar una eventual desmovilización del grupo en cuestión.

En el documento queda claro que una de las peticiones de Álvarez Núñez, quien actualmente se encuentra en la cárcel La Picota a la espera de una extradición a Chile, es evaluar la posibilidad de iniciar diálogos exploratorios con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, esto en el marco de la política de Paz Total. Según se lee en el documento, dado a conocer por Semana, la petición incluye una suspensión temporal de las órdenes de extradición mientras se desarrollan las conversaciones.

Así mismo, la carta que llegó a las entidades pide estudiar la designación de Larry Changa como gestor de paz, esto con el fin de facilitar los acercamientos y construir “una ruta viable de desmovilización“. Según el cabecilla, la propuesta que plantean no busca desconocer las obligaciones con la justicia nacional e internacional, ni las deudas con las víctimas del Tren de Aragua, “sino aportar a un proceso ordenado y verificable de desmantelamiento de una organización criminal, en coherencia con el marco normativo vigente y los precedentes nacionales”.

“No busco evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad. Mi intención es netamente de colaboración y sometimiento a la justicia. Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no repetición, orientado a contribuir en políticas públicas mediante diagnósticos sociales, propuestas de programas de formación y empleo, y mecanismos de prevención comunitaria”, asegura el confundador del Tren de Aragua en la carta.

¿Quién es Larry Changa del Tren de Aragua?

“Buscado por Venezuela y Chile con orden de captura en 196 países por la Interpol. Así cayó Larry Changa, uno de los tres fundadores del Tren de Aragua en Colombia capturado por la Policía Nacional”. Así fue como el presidente Gustavo Petro presentó a Larry Amaury Álvarez Núñez cuando fue capturado en en zona rural de Circasia, Quindío, a principios de julio de 2024.

Álvarez, requerido por Venezuela y Chile, era buscado por diversos delitos, que comprenden desde terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada hasta secuestro.

De acuerdo con la información de inteligencia, alias Larry Changa habría llegado a territorio colombiano en el año 2022, obteniendo documentos falsos, lo que le permitió pasar desapercibido, vincularse a la sociedad civil a través de diferentes negocios establecidos en el Eje Cafetero, mientras lideraba la estrategia criminal para la expansión del Tren de Aragua en Colombia. Algunos de sus negocios fachada eran una pizzería y varias carnicerías administradas por otras personas.

La información sobre su paradero se obtuvo gracias al intercambio de información con autoridades chilenas, pues sabían que su círculo familiar estaba en territorio colombiano. El pasado 31 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición a Chile de alias Larry Changa.

Hasta el momento, ninguno de los funcionarios ni entidades mencionadas en la carta en la que la banda pide pista para entrar a la paz total se ha pronunciado al respecto.

