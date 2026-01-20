Gobierno mantiene abierta mesa de paz con bandas de Barranquilla, pese a fin de tregua

Esta semana se conoció una carta en la que Digno Palomino, jefe de la banda criminales "Los Pepes" le ofreció al Gobierno ser vocero en una eventual mesa de paz urbana en esa ciudad. Foto: Archivo Particular

La Oficina del Consejero Comisionado de Paz informó que, pese a que este 20 de enero venció el acuerdo establecido para la tregua y el desescalamiento de las violencias urbanas por parte de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que operan en Barranquilla y el Atlántico, el proceso de paz urbana, reconciliación y sometimiento a la justicia en esta región continúa abierto.

En un comunicado, la Consejería agradeció a la ciudadanía y a las autoridades locales por sus consideraciones frente a este proceso, y anunció una serie de decisiones orientadas a redefinir la hoja de ruta del diálogo con estas estructuras criminales.

Según el Gobierno, se avanzará en una agenda de trabajo para la creación de un espacio de conversación sociojurídico con las autoridades del territorio, cuyo objetivo será concertar indicadores, metas y acciones que permitan avanzar en la construcción de paz, el sometimiento a la justicia y el tránsito hacia la legalidad de quienes se acojan al proceso de paz urbana.

De manera paralela, el Ejecutivo instó a las autoridades territoriales y a la Policía del distrito de Barranquilla y del departamento del Atlántico a profundizar en el cumplimiento de sus competencias en materia de seguridad y combate al crimen, con énfasis en garantizar la tranquilidad ciudadana durante las festividades del Carnaval.

El comunicado también confirmó la continuidad de Camilo Pineda como facilitador del proceso, quien contará con el apoyo de la mediación de Cyrillus Swinne, reconocido por su labor en integridad y servicio comunitario en el Atlántico. Con él se ha concertado una agenda de trabajo social que tendrá como epicentro el barrio La Paz, en el suroccidente de Barranquilla.

🚨 La Consejería Comisionada de Paz informa a la opinión pública las decisiones adoptadas frente al proceso de paz urbana en Barranquilla y el Atlántico, con el compromiso de avanzar en el desescalamiento de las violencias, la seguridad ciudadana y la construcción de paz en este…

En relación con las estructuras armadas involucradas, el Gobierno precisó que las medidas de traslado de integrantes de las bandas criminales “Los Costeños” y “Los Pepes” permanecerán aplazadas.

Asimismo, señaló que el proceso de exploración sigue abierto tanto con los líderes de esta estructura como con los de “Los Pepes”, con el fin de evaluar la posibilidad de avanzar hacia la pacificación del territorio y la reducción de las violencias.

Finalmente, el Gobierno nacional destacó los aportes realizados por funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y la Mesa Directiva del Concejo Distrital, quienes —según la Consejería— han contribuido de manera propositiva a la construcción conjunta de una paz que represente a la sociedad en su conjunto.

