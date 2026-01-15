Tras salida de Lemus, ¿quién seguirá diálogos con La Inmaculada y bandas de Barranquilla?

Jorge Lemus renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Foto: Archivo Particular

Tras la renuncia irrevocable que presentó el miércoles Jorge Lemus presentó su a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI),una decisión que fue solicitada directamente por el presidente Gustavo Petro, quedaba la duda de quién seguiría con el papel que tenía como acompañante de los diálogos exploratorios con las bandas criminales de Barranquilla y con La Inmaculada de Tuluá.

El pasado 11 de diciembre se conocieron dos resoluciones firmadas seis días antes en las que el presidente Gustavo Petro autorizaba los acercamientos exploratorios y contactos con el grupo criminal conocida como La Inmaculada o la Oficina de Tuluá y también con Los Pepes y los Costeños, las estructuras que operan en la capital el Atlántico.

Según la resolución, esto se hace para “verificar la voluntad real de paz” de esa banda criminal y “avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos los objetivos indicados por el presidente de la República”.

En el documento queda explícito que para ese diálogo estaban autorizados Lemus, actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Ricardo Rey, actual director de contrainteligencia de la DNI y Alexánder Rojas.

Según la resolución, estas personas están “autorizadas” y adelantarán sus labores “bajo las precisas instrucciones que imparta el presidente de la República, a través del Consejero de Paz”.

La renuncia de Lemus fue parte de un remesón que se dio en 24 horas del círculo más cercano al presidente y que incluyo también la salida de Angie Rodríguez, quién había sido la mano derecha del presidente Petro desde inicio del año pasado y fungía como directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre); y al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, quien ocupó el cargo en medio de polémicas por la baja ejecución del ministerio.

¿Quién estará en los acercamientos con las bndas?

Lemus será reemplazado por René Guarín, el cuarto ex M-19 que ocupa el cargo de la DNI. Según lo que contó Lemus a Caracol Radio será él quien lo reemplace en esas comisiones.

“Ya no tengo la potestad (en esos diálogos), que lo hacía por estar en cabeza de la DNI. Yo participé así en esos acercamientos y en esa caracterización de los miembros de estas bandas o estructuras armadas. Ahorita ya no tengo esa potestad. Creo que el director de la DNI pasará a hacerlo, que va a conformar también la instancia, la comisión de alta distancia para caracterizar a estas personas que pertenecen a estas bandas. Entonces, ya es con René Guarín, que es el que me va a reemplazar, que participará en esas en esas comisiones”, dijo Lemus.

El exdirector también estaba en acercamientos con el ELN para la liberación de los secuestrados del CTI y de la Sijín en Arauca. Sin embargo, Lemus afirmó que esa conversación estaba en un punto muerto.

“Nosotros hablamos con ellos (con el ELN) y llegamos a sentarnos. Ya faltaba la decisión final, pero para hablarla se necesitaba una mesa. Ellos querían que nosotros volviéramos a Arauca a hablar con ellos allá, y, la verdad, yo les dije que yo no iba a Arauca, porque por factores de seguridad, y, por lo tanto, teníamos que hablar en un sitio diferente a Arauca y diferente a Venezuela, que me dijeran dónde podíamos hablar para que pudieran soltar estos secuestrados, y la verdad que no se pudo. Llegaron a un punto en que insistieron que era en Arauca, y ahí quedó el tema. No hemos podido seguir conversando”, explicó.

Lemus asumió la dirección de la DNI tras la salida de Carlos Ramón González, quien es requerido por la justicia colombiana por sus presuntos vínculos con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y permanece prófugo en Nicaragua.

La entidad quedó además envuelta en una fuerte polémica tras la divulgación de supuestos nexos entre altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y la disidencia de las Farc comandada por Calarcá Córdoba.

A raíz de estos señalamientos, el 27 de noviembre de 2025 la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas, entonces comandante de Personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI.

La decisión disciplinaria se basó en una investigación periodística de Noticias Caracol, que dio a conocer documentos en los que, presuntamente, ambos funcionarios habrían propuesto a esa estructura armada la conformación de una empresa de seguridad privada como mecanismo para permitir su desplazamiento en vehículos blindados y el uso de armamento con permisos legales. Según el reporte, los archivos fueron encontrados tras el examen de dispositivos incautados a alias “Calarcá” en un retén realizado el 23 de julio de 2024 en el municipio de Anorí, Antioquia.

