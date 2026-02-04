Clan del Golfo suspende mesa de paz por promesa de Petro a Trump de capturar a Chiquito Malo

Los patrullajes del Clan del Golfo en Cantagallo comenzaron el pasado 2 de septiembre. Foto: María Paula Garc

La delegación del Clan del Golfo en la mesa de negociación con el Gobierno Nacional anunció, a través de su cuenta de X, que suspenderá “provisionalmente” las conversaciones de paz “para realizar consultas”.

Según explicaron, la medida se toma para “aclarar la veracidad de la información” de que “el presidente Petro entregó los nombres de tres capos del narcotráfico en Colombia: Pablito (del ELN), Iván Mordisco (de la disidencia Estado Mayor Central) y Chiquito Malo (comandante del Clan del Golfo). El gobierno se comprometió a neutralizarlos en dos meses, según acuerdo con Trump”, escribió la estructura armada.

El Clan del Golfo también dijo que, si la información de los medios resulta cierta, esto constituiría “un atentado contra la buena fe y los compromisos de la mesa de negociación”.

Por su parte, la delegación del Gobierno en ese proceso de paz dijo a este diario que están verificando el anuncio que hizo el grupo armado.

Ministro de Defensa habla de estrategia conjunta para capturar a Chiquito Malo

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante la reunión de este 3 de enero, desde Estados Unidos ofrecieron su ayuda para ubicar a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo.

Sánchez explicó en entrevista con Caracol Radio que el jefe del Clan del Golfo forma parte de los “objetivos de alto valor conjunto” con el país norteamericano, “un esfuerzo que combina inteligencia y acción en cada territorio respetando la soberanía nacional”. El ministro también señaló que “por eso la importancia del agregado militar, que va a facilitar esas acciones” y agregó que Venezuela también podría integrarse en esta línea de coordinación.

El pasado 13 de enero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio su aval para la extradición a Estados Unidos de Chiquito Malo. La justicia estadounidense lo requiere por delitos relacionados con narcotráfico.

La coordinación de Colombia con Estados Unidos para localizar a los principales jefes de las estructuras armadas, como Chiquito Malo, refuerza la idea de que el presidente Petro ha endurecido su discurso frente a los grupos armados, luego de las conversaciones que ha sostenido con su homólogo estadounidense.

