Clan del Golfo suspende mesa de paz por promesa de Petro a Trump de capturar a Chiquito Malo

Aunque la medida es temporal, la delegación del grupo en la negociación con el Gobierno indicó que, si la información de los medios resulta cierta, esto constituiría “un atentado contra la buena fe y los compromisos de la mesa de negociación”.

Redacción Colombia +20
04 de febrero de 2026 - 01:36 p. m.
Los patrullajes del Clan del Golfo en Cantagallo comenzaron el pasado 2 de septiembre.
Foto: María Paula Garc
La delegación del Clan del Golfo en la mesa de negociación con el Gobierno Nacional anunció, a través de su cuenta de X, que suspenderá “provisionalmente” las conversaciones de paz “para realizar consultas”.

Según explicaron, la medida se toma para “aclarar la veracidad de la información” de que “el presidente Petro entregó los nombres de tres capos del narcotráfico en Colombia: Pablito (del ELN), Iván Mordisco (de la disidencia Estado Mayor Central) y Chiquito Malo (comandante del Clan del Golfo). El gobierno se comprometió a neutralizarlos en dos meses, según acuerdo con Trump”, escribió la estructura armada.

El Clan del Golfo también dijo que, si la información de los medios resulta cierta, esto constituiría “un atentado contra la buena fe y los compromisos de la mesa de negociación”.

Por su parte, la delegación del Gobierno en ese proceso de paz dijo a este diario que están verificando el anuncio que hizo el grupo armado.

Ministro de Defensa habla de estrategia conjunta para capturar a Chiquito Malo

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante la reunión de este 3 de enero, desde Estados Unidos ofrecieron su ayuda para ubicar a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo.

Sánchez explicó en entrevista con Caracol Radio que el jefe del Clan del Golfo forma parte de los “objetivos de alto valor conjunto” con el país norteamericano, “un esfuerzo que combina inteligencia y acción en cada territorio respetando la soberanía nacional”. El ministro también señaló que “por eso la importancia del agregado militar, que va a facilitar esas acciones” y agregó que Venezuela también podría integrarse en esta línea de coordinación.

El pasado 13 de enero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio su aval para la extradición a Estados Unidos de Chiquito Malo. La justicia estadounidense lo requiere por delitos relacionados con narcotráfico.

La coordinación de Colombia con Estados Unidos para localizar a los principales jefes de las estructuras armadas, como Chiquito Malo, refuerza la idea de que el presidente Petro ha endurecido su discurso frente a los grupos armados, luego de las conversaciones que ha sostenido con su homólogo estadounidense.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com,nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

JOSEPATRO(ci8fp)Hace 36 minutos
Creo que en eso la sociedad colombiana apoya totalmente al presidente Petro, la ayuda ofrecida por E.U. hay que implementarla de inmediato, hay que capturar a TODA la banda del ELN , y demás grupos narcotráficantes. con inteligencia, bombardeos a sus zonas de confort, hay que desatar una oleada de persecusión como hace muchos años debío hacerse. Estamos mamados de diálogos insulsos que no conducen sino a fortalecer a estos grupos. Los campesinos y ganaderos necesitamos de tranquilidad y paz.
Atenas (06773)Hace 37 minutos
Comenzaron a sentirse los ecos de la arrodillada q' fue a pegarse el ojisapo ante D. Trump, y ese es un gūevo de 2 yemas: una, q' comience a verse el cumplimiento de los compromisos a q' se sometió el ebrio e inmoral presidentico nuestro, y otra, q' ya está en la mira de los grupos terroristas a los que tanto protegió, pues con D. Trump no es un jueguito y allá fue a lavarse las manos ese fastidioso sujeto. Atenas
victor manuel castro castellar(84345)Hace 56 minutos
Puede darse una mesa de diálogos. Pero a los bandidos hay que aplicarles la ley. Sobre todo si son asesinos.
Duncan Darn(84992)Hace 1 hora
Deben estar muy informados los del Clan del Golfo para saber lo que hablaron privadamente Petro y Trump. En todo caso, les espera un futuro cierto de chupar chumbimba, dado que, junto con los narcohelenos, no dan visos de cesar la jodedera. No dan para más, ni para menos.
micorriza(d243q)Hace 1 hora
¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamientos?¿Lawfare?¿desinformación?¿bloqueo a reformas?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?¿ fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? ¿compra de votos?¿noboa el duque ecuatoriano?¿sabotaje al pacto histórico vía CNE?
