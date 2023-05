Las peticiones de cultivadores de coca del Pacífico al presidente Gustavo Petro

Felipe Tascón en el encuentro de los cultivadores de coca de Nariño. Foto: Julián Ríos Monroy

Apostarle a una sustitución de cultivos integral y que impulse la creación de empresas, asegurar la conectividad vial y el transporte de productos y resolver las necesidades básicas insatisfechas. Estas fueron algunas de las peticiones centrales que los cultivadores de coca de Chocó, Valle, Cauca y Nariño le hicieron al presidente Gustavo Petro durante un multitudinario encuentro del Litoral Pacífico y el Piedemonte Costero que tuvo lugar en Bocas de Satinga (Olaya Herrera, Nariño).

Al evento, organizado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), asistieron más de 3.000 miembros de comunidades afro, indígenas y campesinas que llegaron desde 19 municipios de la región pacífica que concentran el 45% de las siembras de coca del país.

“Aquí hemos dicho que queremos primero asociatividades, porque esto no se puede hacer de manera individual. Segundo, que cualquiera que sea la alternativa de sustitución, si no hay ayuda del Estado, si no hay crédito barato, si no hay acompañamiento tecnológico, no se le podrá competir a la coca”, dijo Petro durante el evento.

Además, hizo un llamado a no demonizar la hoja de coca y dar el paso a su industrialización, y una vez más puso de relieve la importancia de asegurar la presencia integral del Estado en regiones con presencia de siembras de uso ilícito.

Uno de los principales reclamos de las comunidades fue el acceso a la educación. Sobre eso, el presidente Petro anunció que en febrero comenzará la construcción de la sede de una universidad en Barbacoas, Nariño.

El segundo encuentro cocalero

El de Bocas de Satinga es el segundo encuentro de este tipo. La primera gran cumbre cocalera se dio en El Tarra, Norte de Santander, a mediados de diciembre de 2022.

Puede leer: En medio de hostigamientos, cocaleros del Catatumbo definieron propuestas a Petro

“Acá llegamos para encontrar solución a la problemática de los cultivos de uso ilícito, pero también necesitamos que se avance en la paz, y eso debe hacer con participación de las comunidades como un actor independiente en las mesas de diálogo”, dijo el líder afro Jairo Rodolfo Torres, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño (Asocoetnar).

De hecho, en el encuentro del pacífico, la agenda giró en torno a tres temas centrales: sustitución de economías ilícitas, paz total y relaciones con la tierra y comunidades étnicas.

Durante varias horas, en 20 mesas redondas (territoriales e interétnicas), las delegaciones hablaron de sus propuestas para acabar con las siembras de coca, marihuana y amapola, transformar sus territorios y vivir en paz.

Lea además: “El Congreso negó el clamor moral y vinculante de la Comisión”: Francisco de Roux

“La tesis de sustituir una economía por otra, me parece la acertada, no una mata por otra mata. ¿Cómo en el territorio se cambia una economía por otra? Esto es posible, si la otra economía es capaz de volver ese territorio más prospero”, dijo Petro.

El representante a la Cámara por la curul de paz de la zona Pacífico y Frontera, Gerson Montaño, le dijo a Colombia+20 que las expectativas del encuentro se centran en responder a cuatro puntos: conexión vial y de comunicaciones de esta región con el país; inversión social para superar la pobreza y pobreza extrema; desarrollo integral basados en la conservación ambiental y/o cuidado de la naturaleza; y desarrollo agroindustrial de la región.

“Sabemos que es complicado hacer este ejercicio en este municipio, que solo tiene acceso por mar y río, pero la escogencia de un lugar aislado fue para hacer pellizcar a la institucionalidad para que vea lo que ocurre acá”, dijo durante el evento el director de la Dirección de Sustitución, Felipe Tascón.

Al evento asistieron delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, los ministerios de Justicia, Interior, Transporte, Educación y Agricultura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), organizaciones de cooperación internacional, entre otras entidades.

Siga leyendo: Video: Lo que tiene planeado Petro para la paz: ¿qué quedó y qué no en el PND?

Raúl Delgado, director de la ART y cabeza de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), anunció que ya está en marcha una inversión de 80.000 millones de pesos en el pacífico nariñense, el pacífico medio y Chocó, tres regiones que no habían sido priorizadas en administraciones anteriores y que tienen altos índices de necesidades básicas insatisfechas.