Petro da duro regaño a Unidad de Víctimas y cita caso de Kimi Pernía por crisis en Córdoba

El presidente Gustavo Petro y Martha Cecilia Domicó, hija del líder indígena Kimi Pernía Domicó, durante el Consejo de Ministros que se realizó en Córdoba. Foto: Ovidio Gonzalez S

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante los dos días que el presidente Gustavo Petro tuvo Consejo de Ministros en Córdoba -a propósito de la grave situación que atraviesa ese departamento por cuenta de las lluvias y las inundaciones que dejan hay más de 140.000 personas damnificadas- llamó al orden a la Unidad de Víctimas.

En su intervención, el mandatario también evocó el caso del líder indígena embera Kimy Pernía Domicó —asesinado en 2001 tras oponerse a la represa de Urrá y advertir sus impactos sobre el río Sinú— y cuestionó la exclusión de su hija de espacios institucionales de atención a víctimas.

El lunes fue la primera vez que preguntó si la representante de la entidad o del Fondo de Reparación a Víctimas -un mecanismo estatal creado para administrar, monetizar y destinar recursos a la reparación de las víctimas del conflicto- estaba en la reunión.

“Deberían estar acá”, dijo el mandatario. Enseguida hizo referencia a la hacienda Támesis, una lujosa propiedad de 590 hectáreas que pertenecía a Jesús Alfonso Berrío o Poncho Berrío, socio de Vicente Castaño, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que en 2022 el Gobierno entregó a 50 familias campesinas como forma de reparación.

Pese a la entrega que fue realizada en octubre de ese año a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte del programa de Petro ‘Tierras para la paz total’, la titulación del predio está embolatada y no se ha podido hacer efectiva.

“Támesis era para campesinos. La reclamó la Unidad de Víctimas, o sea, en teoría para restituir, pero tenía que venderla para restituir. Entonces podía comprarla la ANT y venderla para campesinos, y la plata iba a víctimas, fue nuestra propuesta”, dijo el mandatario, quien de inmediato denunció que los paramilitares podrían haberse apropiado otra vez.

“Ahora está inundada, pero sabemos que tenía ganado, y nos estaban los campesinos, entonces ¿de quién era el ganado? Entonces, en el mismo gobierno se la quitamos a los ‘paras’, y la volvieron a recoger a través de del Fondo para Reparación. Los cambios políticos que van teniendo los funcionarios, toca rehacerlo. Ya. Tiene que volver a los campesinos", afirmó.

¿Dónde está la señora de la Unidad de Víctimas?

Pero el jalón de orejas a la Unidad de Víctimas que tiene incidencia en el Fondo de Reparación no paró allí.

El martes, cuando se retomó el Consejo de Ministros, Petro volvió a preguntar por la presencia de la directora encargada de la Unidad y dijo que era irresponsable que no estuviera en esa reunión.

“¿Para qué es la Unidad de Víctimas? ¿Dónde está la señora de la Unidad de Víctimas? ¿Cómo es que no está? ¿Por qué no está ahora la señora o el señor de la Unidad de Víctimas y el Fondo? Desde ayer (lunes) estoy tratando de que venga. Esto no puede ser así”, afirmó.

El presidente añadió que, salvo una causa de fuerza mayor que él desconociera, la ausencia no tenía justificación: “Un funcionario así —a menos que haya alguna causa mayor y yo no conozca— es un irresponsable que no puede dejar al pueblo solo. Que me den el informe de quién sea y ya”.

El 27 de enero pasado la Presidencia publicó la hoja de vida de Alix Dunieka Aguilar Tirado como la nueva directora de la Unidad para las Víctimas tras la declaración de insubsistencia de Adith Rafael Romero Polanco

Colombia+20 denunció el pasado de enero que esa entidad ha sido protagonista de escándalos relacionados con presiones políticas y contrataciones atípicas -especialmente antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías-.

Una fuente que pidió reserva de su nombre indicó a este diario hace unas semanas que que Aguilar Tirado sería cercana a Adith Romero. “Fue su mentor político. Y ella también hizo parte de la alcaldía de Barrancabermeja cuando estuvo Alfonso Eljach”.

En el Consejo de Ministros, el mandatario denunció en ese punto directamente la exclusión de gente que conociera el territorio y dio como ejemplo el caso de la familia de Kimy Pernía Domicó.

“Aquí en Córdoba víctimas es lo que hay, todos ustedes saben. Si no hay aquí una unidad fuerte ayudando, no puede solucionar sola el asunto (... ) Estoy al lado de Marta Cecilia Pernía, hija de Kimy Pernía Domicó. Ella iba a ser la representante en la Unidad de Víctimas (en Códoba) en representación del pueblo embera, que es uno de los grandes sacrificados no solo de esta inundación sino de la represa. Le dijeron que iba a entrar a la Unidad de Víctimas a ayudar y la dejaron por fuera”.

Y agregó: “Entonces a los paracos sí les dan los puestos y a las víctimas no. No es así. Una cosa es el victimario y otra cosa es la víctima”.

La alerta de Kimi Pernía sobre Urrá y su asesinato

Desde que se desató la crisis por lluvias en Córdoba, el presidente Petro ha hecho varias referencias a la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, pidió la renuncia del gerente de la misma -quien la presentó este martes- y cuestionó la operación de la hidroeléctrica, cuyo embalse registra niveles elevados.

En sus declaraciones también conectó la historia de la historia de Kimy Pernía Domicó, líder indígena embera katío del Alto Sinú que encabezó a finales de los años noventa la oposición comunitaria a la construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá I.

Pernía denunció los impactos ambientales, culturales y económicos del proyecto sobre el río Sinú y los territorios indígenas, y promovió acciones legales y movilizaciones para exigir consulta previa y medidas de protección para su pueblo.

En 2001. Pernía fue secuestrado y desaparecido por estructuras paramilitares. Años después, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia reconocieron su responsabilidad en el crimen y lo vincularon con su liderazgo y su resistencia frente a intereses armados y económicos en la zona. El caso es considerado emblemático de la violencia contra líderes indígenas y ambientales.

En octubre de 2020, Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que ejecutó la orden de desaparecerlo, le dijo a Martha Cecilia, vía telefónica, que Pernía fue arrojado en el planchón de Callejas, en Tierralta (Córdoba). Esto después de que su cuerpo fuera sacado de una fosa tras enterarse que la Fiscalía iría a exhumar cuerpos en la zona.

“Ya hoy por hacer esa represa ha destruido el pescado, mataron cantidad de pescados, cuatro dirigentes han muerto a plomo y hay otros dirigentes que también están amenazados, por ejemplo mi persona estoy amenazado por los paramilitares y la empresa Urrá”, dijo Pernía en un video publicado por el presidente Petro en su cuenta de X.

Me dice miserable una politiquera de Córdoba por traer este recuerdo sobre la represa de Urrá. No le parece miserable los que descuartizaron este indígena, no les parece miserable la camiseta del que se robó a Bogotá en el cartel de la contratación distrital, no le parece… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 10, 2026

En el mensaje, Petro decía: “Me dice miserable una politiquera de Córdoba por traer este recuerdo sobre la represa de Urrá. No le parece miserable los que descuartizaron este indígena (...) no le parece miserable convivir con quienes asesinaron a miles de campesinos en Córdoba.

Tras el regaño, la directora encargada de la Unidad Alix Dunieka Aguilar Tirado hizo presencia en Córdoba, según se pudo ver en la cuenta de Instagram de esa entidad.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.