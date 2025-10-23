Miroslav Jenča asume oficialmente como jefe de la Misión de Verificación de ONU en Colombia

Miroslav Jenca, asiste a la ceremonia de apertura de la III Conferencia Ministerial de América Latina y el Caribe sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU en Paraguay. EFE/ Juan Pablo Pino Foto: EFE - Juan Pablo Pino

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia tiene desde este jueves un nuevo jefe. Se trata del diplomático eslovaco Miroslav Jenča, quien asumió oficialmente el cargo este 23 de octubre, tras la salida del mexicano Carlos Ruiz Massieu, quien lideró la misión desde 2018. El relevo ocurre en un momento clave: la próxima semana el Consejo de Seguridad de la ONU deberá decidir si renueva o no el mandato que sustenta la presencia del organismo en el país.

Jenča llega con una amplia trayectoria dentro del sistema de Naciones Unidas. Ha sido subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas en los departamentos de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, y fue representante especial del secretario general en Kirguistán.

En Colombia, su misión será garantizar el seguimiento al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz firmado en 2016, en un contexto de recrudecimiento de la violencia en los territorios y de crecientes cuestionamientos internacionales.

“Su liderazgo será esencial para continuar apoyando los esfuerzos de paz en Colombia”, señaló la ONU al confirmar su nombramiento. Jenča asumirá la dirección de más de 400 funcionarios desplegados en zonas priorizadas para la reincorporación de excombatientes, la reforma rural, el cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP y la reparación de víctimas.

La renovación bajo presión

La renovación del mandato de la Misión de Verificación, prevista para la próxima semana, se perfila como una de las más complejas desde la firma del acuerdo. El pasado 3 de octubre, durante una sesión del Consejo de Seguridad, Estados Unidos expresó reservas sobre la ampliación del mandato y cuestionó lo que consideró una “politización” de las funciones de la misión.

Según el representante estadounidense, la Misión “fue creada para verificar la desmovilización de las FARC, pero su mandato se ha extendido más allá de su propósito inicial”.

Las declaraciones generaron preocupación dentro del cuerpo diplomático, pues el voto de Estados Unidos es determinante para la continuidad del organismo en Colombia.

Además, los crecientes choques entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Petro tampoco ayuda a bajar la tensión.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio viajó el miércoles a Nueva York para sostener reuniones con los miembros permanentes del Consejo y garantizar el respaldo político necesario.

La Misión de Verificación fue creada en 2017 para monitorear la reincorporación de excombatientes de las FARC y el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano en materia de garantías de seguridad y participación política.

Con el paso de los años, su mandato se amplió para incluir el seguimiento a las sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo.

Sin embargo, ese mismo crecimiento ha sido motivo de fricciones diplomáticas. Mientras el Gobierno de Petro defiende una “paz total” que amplíe el alcance del monitoreo internacional, Washington y otros países insisten en mantener el foco sobre el acuerdo con las FARC y evitar que la misión se involucre en procesos con otros actores armados.

La llegada de Miroslav Jenča representa un intento por restablecer equilibrios diplomáticos y fortalecer la interlocución con todos los países miembros del Consejo de Seguridad. Deberá también garantizar que la misión mantenga su presencia efectiva en regiones críticas como el Catatumbo, el Cauca y el Meta, donde se concentran los mayores riesgos para excombatientes y comunidades rurales.

Entre los retos más inmediatos se encuentra el seguimiento a las sanciones propias, restaurar la confianza internacional en el proceso de implementación, acelerar el avance de los proyectos productivos de reincorporación y acompañar la puesta en marcha de los programas de sustitución de cultivos y reparación colectiva.

