Yaneth Zamudio, el legado de la incansable buscadora de desaparecidos en Guaviare

A Yaneth Zamudio los grupos armados le desaparecieron a su esposo, un hijo y un sobrino. Foto: Cruz Roja Colombiana

En la clínica Shaio de Bogotá falleció en la tarde del 8 de enero Yaneth Zamudio Zambrano, reconocida por haber liderado la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Guaviare, de donde era oriunda. Sus velación se realizó a lo largo de la semana en el salón de la Asamblea Departamental del Guaviare, allí se le rindió un último homenaje.

Su vida se partió en dos el 28 de septiembre del año 2006, cuando su esposo Luis Fernando Aguirre salió de San José acompañado de su hijo David Fernando y de un sobrino llamado Danilo Iván. Iban para La Tigra, un poblado a orillas del río Guayabero, pero en un punto del trayecto un comando del frente séptimo de las Farc detuvo el bote y se llevó a los tres hombres, sin que hasta hoy haya certeza alguna sobre su paradero.

Desde entonces Yaneth Zamudio recorrió las calles y trochas de su departamento buscando a sus seres queridos, una búsqueda que la llevó a rincones inhóspitos y a un largo peregrinaje infructuoso por oficinas, juzgados y dependencias oficiales. Zamudio incluso llegó a toparse con los guerrilleros en la selva en medio de su búsqueda, arriesgando su vida y su seguridad.

“En un principio yo pensé que no podía, que me iba a morir, yo no sabía dónde estaba parada, pero dije ¿si yo me caigo quién los va a buscar?”, fueron las palabras de Yaneth, que quedaron consignadas en un reportaje de Sirley Muñoz sobre las mujeres buscadoras del Guaviare, publicado por Colombia+20 en el 2021.

A cuestas con su dolor y una pequeña lona impresa con la foto de sus seres queridos, Yaneth era reconocible por su labor infatigable. Así la recuerda Daniel Vargas, abogado de víctimas de la Comisión Colombiana de Juristas, quien es el apoderado de su caso ante la Justicia Especial para la Paz: “Era una mezcla entre la tristeza de lo que pasó con su hijo y sus familiares, un sufrimiento muy grande, pero a la vez siempre tenía mucha fortaleza, mucha esperanza. Hace casi dos décadas que fueron los hechos y ella seguía luchando, era una persona muy activa”.

“El Estado ni siquiera ha dimensionado la magnitud de que en el país hay más de 120.000 personas desaparecidas, mucho menos tienen un plan de cómo ayudar a encontrarlas, de cómo aliviar el dolor de tantas familias que tenemos desaparecidos”, había dicho Zamudio a Sirley Múñoz en 2021. Para intentar aliviar ese dolor, que ella cargaba en solitario, Yaneth Zamudio reunió a otras víctimas como ella para crear en el 2009 la Asociación de Personas Víctimas de Desaparición Forzada del Guaviare, una organización que contó con su impulso y liderazgo.

“Lo que hizo con ese conocimiento fue capitalizarlo y reunir a las mujeres de San José del Guaviare para ayudarles en la búsqueda de sus seres queridos [...] Nos preocupa la organización que ella lideraba”, admite el abogado Daniel Vargas lamentando su muerte: “aunque eso no quiere decir que el proceso pare”.

De hecho, por el caso de la desaparición de Luis Fernando, David Fernando y Danilo Iván Aguirre, toda la familia está acreditada y representada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, según explica Vargas, por lo que al menos el proceso judicial continuará su marcha, que hasta ahora ha sido lenta y sin resultados muy claros.

“La JEP queda con una deuda muy grande de que Yaneth Zamudio se haya ido sin darle respuesta por el paradero de sus familiares”, dice Daniel Vargas, “los años no pueden pasar, la gente se está muriendo y el Estado no pudo darles respuesta, no tenemos todo el tiempo del mundo, son causas que llevan veinte o más años y la justicia tiene una deuda muy grande en Colombia”.

De acuerdo con la Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia, un trabajo de la organización Human Rights Everywhere (HREW), en Guaviare al menos 2.960 personas habrían sido víctimas de desaparición forzada entre 1977 y 2019 según los registros de noticias criminales. Esa misma cartografía asegura que hasta 2019 el Gupo de Búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas de la Fiscalía (GRUBE) había realizado 210 exhumaciones en 182 fosas. Esta labor permitió la identificación de 120 cuerpos que fueron entregados a sus familias. La tasa de impunidad en el departamento es del 99% de los casos, de acuerdo con HREW.

La historia de Yaneth Zamudio quedó incluida también en el libro “Relatos para no olvidar, historias de la vida real”, ´que dio a conocer en abril de 2022 y que recoge los testimonios de 15 mujeres buscadoras pertenecientes a la Asociación de Personas Víctimas de Desaparición Forzada del Guaviare.

En ese relato Yaneth recordaba que su hijo le había pedido unos fríjoles para el almuerzo la mañana de su partida, “hasta el día de hoy el almuerzo lo sigue esperando en la mesa”, puede leerse en su testimonio: “Yo preferí quedarme porque si ellos vuelven, ¿a quién van a encontrar? Y entendí que nuestros desaparecidos se pierden el día que nosotros los olvidemos”, había declarado Zamudio a Colombia+20 en abril de 2022, después del lanzamiento del libro, explicando por qué no se había desplazado del Guaviare como sí lo hizo la mayoría de su familia.

Aunque las Farc reconocieron su autoría en aquel crimen, no aportaron datos de dónde podrían encontrarse los cuerpos de los familiares de Yaneth Zamudio. Aquel reconocimiento de responsabilidad por parte de la extinta guerrilla no logró satisfacer a la familia, que esperaba datos precisos.

“Hay que buscarlos, ¿cómo los vamos a dejar perder? Tenemos que llegar a la verdad, ¿qué los hicieron?, ¿dónde están?” fueron las palabras que le dijo Yaneth Zamudio a Sirley Muñoz para su reportaje de 2021. Ese legado pervive aún después de su partida.