Fuertes criticas se escucharon por parte de un sector de las víctimas del conflicto armado durante el encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente de la Comisión de la Verdad (CEV), Francisco de Roux, y los comisionados de la Verdad, Lucía González y Leyner Palacios.

Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) criticaron la forma en la que se difundió este encuentro, indicando que “la verdad es un bien público y exige que desde el Estado no se favorezca a quienes históricamente han tenido el poder y lo han utilizado para agredir y pisotear la dignidad de las víctimas”.

En esa misma línea, recordaron que el expresidente Uribe ha desconocido las instituciones surgidas tras el Acuerdo de Paz y sugirieron que el líder político “impuso las condiciones y metodología para su realización, gozó de privilegios especiales, en donde no hubo posibilidades por parte del CEV de contra preguntar. La transmisión que hizo en sus redes sociales, y las del centro democrático es una acción propagandística y apología a su figura”.

Desde allí interpretaron a las intervenciones de Uribe como revictimizantes y en pro de legitimar un discurso de violencia y estigmatización, especialmente cuando el padre de Roux o la comisionada Lucía González le hacían cuestionamientos frente a la connivencia de las FF.MM. con grupos paramilitares durante la Seguridad Democrática o pedían mayores profundizaciones ante hechos que vinculaban a su gobierno con miles de casos de ejecuciones extrajudiciales.

Otras inquietudes en las redes

El expresidente Uribe le dijo a los comisionados presentes y al padre Francisco de Roux que no estaba de acuerdo con que “fueran a juzgarlo como un tribunal” si eso no podía ser competencia de ellos y si ese espacio se abrió para dialogar ”sin prejuicios”.

Las respuestas del expresidente también provocaron críticas de víctimas y líderes políticos, a través de Twitter:

Jose Antequera, abogado e hijo de José Antequera, líder de la Unión Patriótica, asesinado el 3 de marzo de 1989, aseguró que la CEV no fue creada para ser un escenario de justificación en vivo.

Si los expresidentes están excluidos de la JEP, lo deberían estar de la Comision de la Verdad. Las partes del sistema de justicia transicional son Interdependientes. Sin incentivos para contribuir, la CV puede ser un escenario de justificación en vivo, y para eso no fue creada. — Jose Antequera Guzmán (@Antequerajose) August 16, 2021

Por su parte, Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, acusó a este espacio por, según él, prestarse para “proselitismo político”.

Lamento profundamente que la Comisión de la Verdad se preste para el proselitismo político de Uribe contra la paz y en detrimento de los derechos de las víctimas.



El país y las víctimas esperan verdades que sanen, no propaganda política que polariza y alienta la violencia. — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) August 16, 2021

En la antesala de la conversación, el abogado Álvaro Leyva Durán puso en entredicho la legitimidad y transparencia del encuentro que Uribe tuvo ante la CEV, a raíz del desconocimiento del ex mandatario hacia las instituciones del sistema integral para la paz.

Uribe... se pasa todo por la faja. Vergüenza. pic.twitter.com/oDsR438KY9 — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) August 16, 2021

El comisionado Leyner Palacios fue enfático con el expresidente Uribe al pedirle en varias ocasiones que tanto él como su entorno político aceptaran y recibieran de la mejor forma posible las recomendaciones que el informe final de la CEV tuviera para ellos y para el país en general.

Y ante un final de la charla, más subido de tono por parte de Uribe Vélez, el padre de Roux dijo que “nosotros no hacemos diferenciación de personas. Para nosotros no vale el argumento de autoridad: las cosas no son verdad porque las dijo Santos o Uribe. Buscamos una explicación cueste lo que nos cueste”.

El problema del esclarecimiento de la verdad

