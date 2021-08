En el encuentro entre la Comisión de la Verdad y el expresidente, quien decidió contribuir al entendimiento del conflicto armado, el padre Francisco de Roux le cuestiona por qué los liderazgos políticos no juntaron sus fuerzas por la paz, en vez de hacer del Acuerdo Final un conflicto.

En el encuentro de Álvaro Uribe con la Comisión de la Verdad, para contribuir con la comprensión del conflicto, el exjefe de Estado no fue el único que habló. Luego de escuchar el testimonio del también exsenador, el padre Francisco de Roux, presidente de la entidad, tomó la palabra para hacer las preguntas correspondientes a su trabajo de intentar entender cómo se prolongó el conflicto armado en Colombia.

De Roux le entregó al expresidente una ráfaga de preguntas: “¿Por qué no dar un paso de generosidad para unir a los colombianos? ¿Por qué los liderazgos políticos no pusieron todo de sí por la paz? ¿Por qué convertir el Acuerdo de Paz en una razón de conflicto? Quisiera comprensión de eso”, cuestionó. Su intención, comentó De Roux, es conocer los factores que llevaron a que tantos militares cometieran dichos crímenes a pesar del argumento en el que ha insistido Uribe de que los “falsos positivos” no fueron una política de Estado.

Tras una larga intervención del presidente de la Comisión de la Verdad, Uribe expresó que, al parecer, el documento guía de la conversación fue “inútil”. “Qué más compromiso que un gobierno que le dijo al país que no podían existir paramilitares ni guerrillas. Yo los escucho más en la tarea de enjuiciar, que en la tarea de aclarar. Eso me preocupa mucho”, insistió Uribe, reiterando que no acepta que De Roux hable de dicho encuentro como una contribución a la Comisión de la Verdad.

Fueron los desencuentros sobre cómo abordar los temas del conflicto y hablar de las responsabilidades en el mismo. Los cuestionamientos legítimos de Roux como presidente de la Comisión fueron tomados por el expresidente Uribe como señalamientos en contra de su gestión. “Entonces, me van a decir que no hice nada entre 2002 y 2008. Estas cosas toman mucho tiempo y no puedo permitir que quede la impresión [contraria]”, dijo.

A pesar de los comentarios del exprimer mandatario, el padre Francisco de Roux retomó sus preguntas: “¿Por qué no nos ayuda a entender qué fue el entramado que hacía tan difícil que los falsos positivos aumentaran a lo largo de esos años?”.