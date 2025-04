ONU DD. HH. alerta sobre niños reclutados y exterminio cultural de indígenas en Cauca

Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: Oficina Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

El nuevo representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, concluyó su recorrido por Santander de Quilichao y Cali con una advertencia contundente: persisten graves violaciones a los derechos humanos en la región, entre ellas el homicidio de líderes sociales, el reclutamiento forzado de menores y el control creciente de grupos armados no estatales sobre comunidades vulnerables, especialmente el Pueblo Indígena Nasa.

La situación, según constató en terreno, no solo vulnera los derechos fundamentales de las comunidades más afectadas por el conflicto armado, sino que revela patrones de violencia sistemática y nuevas formas de captación de menores a través de plataformas digitales como Facebook y TikTok.

“En Cauca desde el año 2016, después de la firma del Acuerdo de Paz, a la fecha, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, nos informó que por lo menos 915 niños, niñas y adolescentes indígenas del norte del Cauca fueron reclutados. El reclutamiento algunas veces comienza a los 9 años. Mientras me hablaban las autoridades y las mujeres, me expresaron su dolor, y estoy muy conmovido. Sé, también, que se están reclutando otros niños, niñas y adolescentes en diferentes departamentos de Colombia y esto es muy grave”, dijo Campbell.

El representante condenó estos crímenes que, cuando los menores son asesinados y enterrados sin registro, pueden convertirse en desapariciones forzadas.

Campbell también alertó sobre nuevas formas de captación: “Me mostraron imágenes e información sobre reclutamiento a través de Facebook y TikTok. Esto es completamente inaceptable”. Anunció que ya se encuentra en contacto con Meta y TikTok a nivel global para buscar respuestas empresariales ante esta modalidad de explotación digital.

En un contexto de debilidad estatal en medidas de protección, Campbell instó al Estado colombiano a redoblar sus esfuerzos de prevención y concertación con las comunidades, en particular con el Pueblo Nasa. “Condeno los asesinatos, el reclutamiento forzado y toda forma de ataque que comprometa el presente y futuro de estos pueblos. Confío en que la sociedad colombiana repudie estos crímenes”.

En Cali, el funcionario se reunió con líderes de organizaciones sociales como Movice, Nomadesc, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Comité del Paro Cívico de Buenaventura y Memoria Viva Colombia, entre otras, para abordar temas como el cumplimiento de acuerdos con el Estado, la lucha contra la impunidad y la búsqueda de personas desaparecidas. También reconoció como positiva la Mesa de Diálogo Social del Norte del Cauca, en la que participan comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, el sector privado y el gobierno.

“En mi reunión con la Fiscalía y también con representantes del Pueblo Indígena Nasa me presentaron un análisis sobre la estrategia de exterminio cultural en contra de este Pueblo Indígena, que se lleva a cabo a través del homicidio de guardias indígenas, de sabedores y sabedoras ancestrales, y de defensores de derechos humanos, y también del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, todos estos ataques se suman a un interés en sus tierras. Varias autoridades indígenas mujeres me explicaron sus propuestas de resistencia ante este ataque sistemático. Queremos vivir y permanecer como Pueblo Indígena Nasa más de 100 años, me expresaron”, dijo Scott Campbell.

Finalmente, Campbell expresó su compromiso de seguir trabajando con defensores y comunidades en Buenaventura, el Valle del Cauca y el Cauca, para fortalecer sus capacidades de resistencia y exigibilidad de derechos.

El estadounidense Scott Campbell asumió como nuevo representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 3 de abril en reemplazó de Juliette De Rivero, quien dejó el cargo en diciembre pasado, tras cuatro años en Colombia.

“Es un privilegio acompañar al pueblo de Colombia y a sus autoridades en sus esfuerzos por el respeto de los derechos humanos de todas y todos en este bello país”, aseguró Campbell entonces.

Antes de ser designado en Colombia, Campbell fue director del equipo de Derechos Humanos y Tecnología Digital de la Oficina del Alto Comisionado en Ginebra.

Además, cuenta con más de 30 años de experiencia en derechos humanos, 19 de ellos en las Naciones Unidas. Comenzó su labor con temas de salud como voluntario en la República Centroafricana y Nicaragua

