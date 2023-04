Petro asegura que no hay recursos para cumplir el Acuerdo de Paz ni para víctimas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro durante la plenaria de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría Foto: EFE - Orlando Barría

El presidente Gustavo Petro dijo este martes durante el plenario del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC) que tiene la voluntad de cumplir el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, pero que no hay el dinero suficiente para ello ni para reparar a las víctimas.

“Yo me pregunto, se firmó ese Acuerdo con la intención de aplicarlo o con la intención de desarmar a las Farc y, después, a la colombiana, refundir todas las cosas (...) Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale 150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado y la sociedad queda ahí representada, entonces, díganme ¿de dónde voy a sacar 150 billones?”, indicó.

Petro dijo que es indispensable cumplir el punto del Acuerdo de Paz, sobre la reforma rural agraria y que algunas actividades ilegales se alimentan de esa desigualdad rural, pero que no cree posible con la institucionalidad actual que se puede lograr el objetivo de ese punto.

“El acuerdo dice: tres millones de hectáreas para cambio de tenencia de la tierra y siete millones de hectáreas de titulación para formalizar. En todo ese proceso de décadas en el que casi completamos un siglo, según los cálculos del Ministerio de Agricultura, el Estado solo ha completado 1 millón 100 mil hectáreas. Si el Estado colombiano en un siglo no pudo entregar sino un 1 millón 100 mil, ¿cómo podemos entregar en 15 años entregar tres millones? Si somos realistas, tendríamos que decir igual que en el caso de las víctimas, que el Acuerdo de Paz no se puede cumplir. Es una mentira”, afirmó el mandatario.

En la reunión que se llevó a cabo en Bogotá, Petro también afirmó que hay un silencio alrededor de que no se va a cumplir el pacto de La Habana. “Si no se va a cumplir el Acuerdo de Paz, cómo planteamos nuevos acuerdos, cómo planteamos la Paz Total. Lo primero que nos dicen es: no cumplieron con lo de ellos, qué vienen a hablar con nosotros.”

El presidente también se pronuncio sobre el trabajo de la Unidad de Víctimas e indicó que, basado en los meses que lleva al frente del Gobierno de Colombia, el presupuesto que tiene esa entidad no es el suficiente para la indemnización total para aquellos que fueron afectados por la guerra y que se tardarían al menos 125 años es hacerlo.

“Si es cierto aquella retórica que decía que la reparación de las víctimas era fundamental para la construcción de la paz, ¿qué ha pasado con ello? Debería ser en mi opinión un tema de debate público. Los datos que tenemos de acuerdo a la Unidad de Víctimas, dadas las normas y decretos, es que el valor de indemnización es de 301 billones de pesos y el presupuesto actual porque la víctimas se están indemnizando en una pequeña parte con los bienes que entregaron los victimarios y en gran medida con el presupuesto, es decir, el pago de la sociedad colombiana, es que el presupuesto de este año es 2.5 billones anuales. Simple matemática: 301 billones entre 2.5 billones nos da el tiempo total para indemnizar las víctimas... 125 años. Es decir, aquí estamos hablando de una mentira (...) Al país se le está mintiendo”, dijo Petro.

Y agregó: “Lo que le estamos diciendo al país es que las víctimas se van a morir primero, antes de recibir una indemnización. Entonces, ¿cómo se podría indemnizar a las víctimas si se necesitan 301 billones? (...) Indudablemente no se puede hacer con el presupuesto y tampoco se puede hacer con los bienes de los victimarios que ya los entregaron, creo que en parte se lo robaron. Ahora vamos a esclarecer. Es decir, que la criminalidad entró a la Unidad de Víctimas y volvió a victimizar”.

Para Petro, si no se puede indemnizar a las víctimas con los bienes entregados por los victimarios ni con el presupuesto, hay que “construir otro camino” a través del Banco de la República.

“La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para indemnizar a víctimas de la violencia en Colombia. Así acortaríamos los tiempos. Me excomulgan si digo eso. No la Iglesia, el Banco que es peor que la Iglesia, pero cómo más. O decimos la verdad: no se puede o hay un camino no ortodoxo para hacerlo y que en un lapso de 10 o 15 años máximo ese cúmulo de víctimas sea indemnizado. Si ustedes tienen otro camino, cuéntenme porque lo estoy buscando”, afirmó.

El mandatario indicó que no esta proponiendo una imposición ya que conoce la independencia del Banco de la República, pero que debería ser “fruto de un acuerdo nacional”. Y agregó: “Lo que estamos diciendo [con eso de no tener dinero para indemnizar a las víctimas o para cumplir el Acuerdo de Paz] es que nosotros somos una sociedad absoultamente incapaz de construir la paz. No nos queda si no matarnos los unos a las otros y desintegrarnos como sociedad. Estamos metidos en una dinámica que en mi opinión debería ser la gran discusión nacional”, apuntó.

Así mismo, Petro de refirió a la Unidad de Restitución de Tierras, del que dijo que las demoras se deben principalmente a que hay pocos jueces de restitución de tierras y que son amenazados. “¿Por qué se demoran tanto esos proceso? Respuesta: son poquitos, los amenazan, y tercero, muchos procesos que no necesitarían de juez porque no tienen opositor, igual deben pasar por el proceso judicial”, señaló el mandatario.

Petro indicó que a punto de cumplir los siete años de la firma del Acuerdo de Paz, la mayoría de ellos pasaron durante el Gobierno de Duque y su implementación fue mínima.

¿Cuántas hectáreas compró el gobierno de Duque para cumplir el primer punto del Acuerdo? 17.000 hectáreas, 0,03% del Acuerdo en cuatro años. ¿Qué fue lo que hizo Duque entonces? Hacer trizas el Acuerdo”.

Duque respondió inmediatamente a través de su cuenta de Twitter y dijo que Petro no usó datos precisos. “A la mentira y las falacias se les responde con hechos y datos precisos. Para el 7/08/2022 ingresaron 1.7 millones de hectáreas al Fondo de tierras, en más de 14.000 predios. Algunos confunden predios con hectáreas intencionalmente o por falta de rigor”.

Sobre su política de Paz Total, Petro indicó que no solamente aborda los puntos de acceso a tierras y cumplimiento del Acuerdo, sino que engloba las economías ilegales que son la base de la violencia actual. “¿Cómo se desmantela esas violencias del siglo XXI, que son esos señores de la guerra? Conclusión: Este tema de la paz requiere un acuerdo nacional de verdad, no es la reunión de nosotros con nosotros. El debate público de estos asuntos debería hacerse. Es un acuerdo con el establecimiento. ¿Es establecimiento quiere vivir en un país con una guerra perpetua o queremos reconstruir la Nación?”, dijo.

Por último, el mandatario dijo que está listo para hacer “el sacrificio que sea” porque este Gobierno “no puede quedar como corresponsable” de una mentira.

Las 10 recomendaciones a la Paz Total

En ese mismo encuentro, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC) presentó .un documento de cuatro páginas con las propuestas al presidente Gustavo Petro para que la implementación de la política de Paz Total sea “democrática, participativa e incluyente”.

El @ConsejoPaz presenta al presidente @petrogustavo 10 recomendaciones sobre la Política de #PazTotal dirigidas a su mejor diseño e implementación, para que sea una paz democrática, participativa e incluyente, donde confluyamos tanto sociedad civil como institucionalidad pic.twitter.com/lnP3948c36 — Viva la Ciudadanía (@vivaciudadania) April 11, 2023

Las recomendaciones apuntan a reconocimiento y valoración del Consejo Nacional de Paz; una nueva estrategia de implementación del Acuerdo; adecuación institucional para la paz; participación de la sociedad civil; impulso de la movilización social por la paz; definición de una política de desmonte de estructuras sucesores del paramilitarismo; diseño participativo de los nuevos instrumentos de la Paz Total; ejecución de la política de paz, reconciliación y convivencia; y el impulso de las iniciativas legislativas para la paz.

El Consejo Nacional de Paz también recomendó al gobierno de Gustavo Petro avanzar en un cese al fuego y de las hostilidades con la guerrilla del ELN con dispositivos de seguimiento y verificación. De igual forma, la implementación de los alivios humanitarios para las comunidades.