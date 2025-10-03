Petro responde a EE. UU.: “Solicito no entrometerse en la política interna de Colombia”

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro respondió este viernes a las declaraciones del representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, quien cuestionó sus políticas de paz y puso en duda el respaldo de Washington para renovar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia sobre el Acuerdo de Paz de 2016, Michael Waltz, delegado estadounidense, calificó como “irresponsables” las decisiones del Gobierno en materia de paz y seguridad.

“Las medidas del gobierno de Colombia siguen socavando las oportunidades de lograr una paz duradera. Las políticas del presidente Petro en el ámbito de la seguridad de la paz, tanto en Colombia como en el resto del mundo, son irresponsables”, señaló el embajador de Estados Unidos en la ONU.

Ante estas declaraciones, Petro defendió la soberanía de Colombia y fue enfático en que el Consejo de Seguridad solo supervisa el proceso de paz con los excombatientes de las FARC.

“El Consejo de Seguridad no tutela nuestra política de paz. Está es soberana. El Consejo de Seguridad por declaración unilateral del estado de Colombia, tutela solo el proceso de paz con las FARC, que estamos cumpliendo”, señaló el jefe de Estado, a través de su cuenta de X.

Además, pidió a Washington no intervenir en los asuntos internos del país: “Le solicito respetuosamente al gobierno de los Estados Unidos no entrometerse en la política interna de Colombia”.

El consejo de seguridad no tutela nuestra política de paz. Está es soberana.



El consejo de seguridad por declaración unilateral del estado de Colombia, tutela solo el proceso de paz con las farc, que estamos cumpliendo.



Le solicito respetuosamente al gobierno de los EEUU no… https://t.co/OHnbucaFnN — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2025

Además, pidió a Washington no intervenir en los asuntos internos del país: “Le solicito respetuosamente al gobierno de los Estados Unidos no entrometerse en la política interna de Colombia”.

El mandatario colombiano también vinculó los cuestionamientos de Estados Unidos con la postura de su Gobierno frente a la situación en Gaza. Aseguró que Washington intenta presionar a Colombia para modificar su posición sobre la crisis en esa ciudad en la Franja.

De hecho, Waltz sí se refirió a lo ocurrido la semana pasada en la Asamblea General de la ONU cuando Petro pidió a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump en el caso de la guerra entre Israel y Gaza. Ese hecho llevó a que el Departamento de Estado revocara la visa de Petro.

“El presidente Petro recurrió a una retórica, mucha gente aquí en territorio estadounidense para pedir a los soldados estadounidenses que desobedezcan órdenes e incitan a la violencia aquí en territorio estadounidense. Esta retórica de señal de las medidas incendiarias que adopta el gobierno de Colombia”, dijo.

Por primera vez, Estados Unidos pone en duda apoyo a renovar mandato de Misión de ONU en Colombia

Otro de los puntos que marcó el discurso de Estados Unidos ante la ONU fue la advertencia sobre la renovación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia. El representante de ese país dejó en duda su respaldo.

“Estados Unidos está analizando de cerca el mandato de la Misión y para ver si sigue mereciendo el apoyo del Consejo de Seguridad basándonos en la contribución que hace a la paz y a la seguridad en el país”.

Leonor Zalabata, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, respondió a esa advertencia durante su intervención en el Consejo de Seguridad.

“Renovar el mandato de la Misión no solo sería un acto de respaldo a Colombia y a su gente, sino una demostración clara de que este consejo honra su responsabilidad primordial de preservar la paz y la seguridad internacional. Colombia tiene la convicción de que la comunidad internacional, y en particular las Naciones Unidas, seguirán siendo aliadas estratégicas en este camino”, indicó.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.