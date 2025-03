David Racero ya no será jefe negociador con bandas de Quibdó, que hoy acaban tregua

Foto de Archivo de una de las reuniones en el marco del espacio sociojurídico que lleva el Gobierno con tres bandas urbanas de Chocó. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

La tregua que fue firmada por cinco bandas criminales en Quibdó en el marco del diálogo de paz que se adelantan con el Gobierno con tres de esas estructuras finaliza este 31 de marzo.

La medida que se anunció inicialmente el pasado 13 de enero entre “Los Mexicanos”, “Locos Yam”, “RPS”, “Los Z” y “Revolución Cabí”, tuvo una última prórroga hasta este lunes, pero no se logró llegar a un nuevo acuerdo formal para extender el pacto de no agresión a los próximos meses. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que las bandas tienen intención de mantener la tregua en firme.

“El cese al fuego termina, pero lo que no termina -y eso se vio evidenciado en una reunión del día sábado con los voceros de las estructuras y la delegación-, es la voluntad plasmada de seguir insistiendo en la disminución de la criminalidad en Quibdó, sigue intacta”, señaló Luis Gregorio Moreno, asesor del Gobierno en el espacio de diálogo.

En ese contexto, el Gobierno y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz designaron a Brenda Rentería como nueva coordinadora en esa mesa de paz urbana. Rentería llega en reemplazo del congresista David Racero, quien ahora pasará a ser parte de la delegación de la que actualmente solo hace parte el exsenador Luis Evelis Andrade, pues el representante Pedro Baracutao renunció al espacio meses atrás.

Los efectos de la tregua que termina este lunes

Ese pacto estaba enfocado en la no confrontación entre las cinco estructuras armadas e incluso resaltaron que la medida ayudó en su momento a disminuir la tasa de homicidios en Quibdó pasando de 53 muertes violentas cada mes a 7 asesinatos en diciembre.

A esta tregua y al mismo espacio de conversación se ha invitado en varias ocasiones a formar parte al Clan del Golfo, grupo armado con presencia en Quibdó y que viene amenazando el proceso con una avanzada militar en la región, pero nunca han respondido a la invitación.

Actualmente en ese espacio de paz urbana, el Gobierno adelanta diálogos con Los Mexicanos, Locos Yam y RPS. Mientras que los acercamientos con las bandas criminales “Los Z” y “Revolución Cabi” fueron autorizados por el Ejecutivo el 4 de diciembre.

¿Qué hay detrás de los cambios en la delegación del espacio de paz urbana?

La decisión de poner al frente a Rentería quedó en firme a través de la resolución 074 de 2025. “La Coordinadora designada está facultada para realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Quibdó que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de Derecho y fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos que permite la Ley”, se lee en el documento conocido por Colombia+20.

“Brenda Rentería llega a coordinar la mesa y llega con muchas ganas de trabajar. Vamos a unirnos para trabajar efectivamente por la paz de Quibdó. Su llegada se recibe con optimismo y esperamos comenzar a trabajar cuanto antes por la paz. Encuentra un equipo muy dispuesto a acompañarla y lograr la transformación territorial”, dijo Moreno.

Si bien los cambios fueron, al parecer, repentinos en el proceso de diálogo, las bandas siguen con voluntad de paz. “Los voceros recibieron con muy buenos ojos los cambios, a pesar de lo rápido que se han dado, están muy dispuestos a apoyar a la delegación que se configura y a la nueva coordinación que llega”, agregó Luis Gregorio Moreno.

La preocupación tras el fin de la tregua

Un balance presentado por la delegación de Gobierno evalúa los resultados del alto al fuego entre las bandas criminales en Quibdó.

De acuerdo con el informe, el alto al fuego empezó como una medida que se pactó bajo varios compromisos, como la eliminación de agresiones mutuas que permitieran disminuir los índices de violencia en la ciudad y que al mismo tiempo le diera tranquilidad a la comunidad.

Tras el primer mes del cese multilateral (pues ya se llevaban al menos 10 meses del alto fuego entre Locos Yam, RPS y Los Mexicanos), la delegación en el espacio de conversación pudo constatar que no hubo enfrentamientos entre las bandas criminales.

Ese pacto de no agresión entre las cinco estructuras tuvo efectos en los barrios, donde las comunidades sintieron cambios en las dinámicas de violencia, como la reducción de confrontaciones y asesinatos.

“El cese al fuego ha servido muchísimo en los barrios. Primero había una guerra interna entre las bandas por el dominio y había fronteras invisibles, pero eso ha bajado por el cese. Hay tranquilidad, no están robando en los barrios, no están extorsionando a gran escala tampoco. Los muchachos están prestos con el proceso de paz, lo único que dicen es que quieren estar tranquilos”, comentó a este diario un líder social que por seguridad no menciona su nombre.

La tregua también se tradujo en cifras como la reducción de la tasa de homicidios, pasando de 53 muertes violentas entre julio, agosto y septiembre a 23 homicidios para el último trimestre del año, lo que señala una reducción del 56 % en la tasa de homicidios en Quibdó.

Ante los alivios que se habían conseguido, hay preocupación por la posibilidad de que el fin del alto al fuego eleve las tensiones entre las estructuras ilegales y genere escenarios de violencia. Aunque algunos representantes de las bandas han señalado su intención de evitar las confrontaciones, en la ciudad se mantiene la expectativa de que se formalice una nueva extensión de la tregua.

* Esta pieza periodística hace parte de una coproducción entre periodistas de El Espectador y de medios locales de Caquetá que fue producto de un diálogo social llevado a cabo en San Vicente del Caguán. Esto se enmarca e la iniciativa “Comunidades que transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea.

