Amanda López asumirá curul de paz de Catatumbo en Congreso tras muerte de Diógenes Quintero

López Hernández es víctima del desplazamiento forzado y ha estado vinculada a procesos organizativos de familias desplazadas en Hacarí. Foto: El Espectador y Rutas del Conflicto

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la muerte del representante a la Cámara por la curul de paz de Catatumbo, Diógenes Quintero, en el accidente aéreo de la aerolínea Satena ocurrido el 28 de enero en La Playa de Belén (Norte de Santander), se activó el mecanismo constitucional de sucesión para ocupar su curul en el Congreso de la República.

Según la Constitución Política, cuando un congresista fallece en ejercicio de su cargo, la vacante debe ser ocupada por el siguiente candidato en la lista correspondiente. En este caso, el puesto será asumido por Amanda López Hernández, quien ocupó el segundo lugar en la lista de la Asociación de familias desplazadas de Hacarí (Asofadhaca) para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) de 2022.

El trámite para su posesión depende de la declaratoria formal de la vacante en la Cámara de Representantes y de la certificación del Consejo Nacional Electoral. Una vez cumplidos esos pasos, López Hernández asumirá el escaño para completar el periodo, con el reto de dar continuidad a la representación del Catatumbo en un momento clave para la implementación de la paz y la atención a las víctimas.

López Hernández es víctima del desplazamiento forzado y ha estado vinculada a procesos organizativos de familias desplazadas en Hacarí, uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado en Norte de Santander. Su llegada al Congreso ocurre en un contexto de duelo para el territorio, tras la muerte de Quintero, quien representaba al Catatumbo y había consolidado una agenda centrada en derechos humanos y paz territorial.

De acuerdo con la información disponible, no registra sanciones disciplinarias ni fiscales, tampoco antecedentes judiciales, contratos con el Estado o multas de tránsito.

El accidente en el que pereció Diógenes Quintero también costó la vida de otras 14 personas, entre ellas el candidato a ese escaño Carlos Salcedo y miembros de equipos de trabajo.

Quintero, abogado y defensor de derechos humanos oriundo de Hacarí, se había convertido en una voz influyente en el Congreso, representando una de las zonas más afectadas por décadas de violencia..

Esposa de Diógenes Quintero dice que quiere retomar sus banderas políticas

Diana Riveros, esposa del representante Quintero, dijo en Ocaña durante acto público en homenaje a la memoria del congresista, que quiere seguir con el legado del político.

“Tu memoria y tu proyecto de vida ahora es el nuestro y lo llevaré adelante con el mismo fuego con el que tú lo hacías, con ese espíritu fuerte y esa humanidad (...) Trabajaré por este departamento con el amor con el que tú lo hacías”, expresó Riveros.

Quintero estaba en plena campaña electoral con la que buscaba repetir como representante a la Cámara, pero esta vez por el Partido de la U.

De hecho, el mismo representante a la Cámara, candidato al Senado Wilmer Carrillo y quien estaba haciendo campaña con Quintero, realizó la entrega simbólica de las banderas e invitó a Riveros a integrarse como parte de su fórmula a la Cámara de Representantes.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.