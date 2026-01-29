Carlos Salcedo, el candidato a curul de paz de Catatumbo y otra víctima del accidente aéreo

Carlos Salcedo era candidato a la curul de paz de Catatumbo. Foto: Redes sociales

Hace apenas 24 horas, Carlos Salcedo, aspirante a la curul de paz de Catatumbo publicó su último video en TikTok. “El Guamal, en Convención, nos abrió las puertas con sancocho, sonrisas y cariño sincero. Así se construye este proyecto para el Catatumbo: desde la gente y con la gente”, dice la grabación difundida en ese red social donde más se movía el candidato.

Salcedo, nació en Tibú, fue una de las 15 víctimas del accidente aéreo ocurrido el miércoles y que también cobró la vida del representante a esa curul de paz, Diógenes Quintero.

El hombre, aspiraba a la curul destinada en el Acuerdo de Paz para las víctimas del conflicto. Su candidatura fue avalada por la Asociación de Cafeteros del Corregimiento de La Victoria (Asocafevic) de Sardinata.

Salcedo era reconocido en la región, entre otras cosas, por haber sido el representante legal de la Corporación América Barí (Cambari).

De acuerdo con su equipo de prensa, Salcedo estaba en el avión de Satena para cumplir compromisos de su campaña política en Ocaña.

“Su vida estuvo marcada por el servicio, la escucha y la defensa constante de los más vulnerables. Caminó veredas, acompañó procesos comunitarios y se convirtió en una voz firme para quienes por años fueron olvidados. El legado de Carlos Salcedo, su lucha por las víctimas y los campesinos del Catatumbo seguirá vivo y firme, con respeto, memoria y dignidad”, dice un comunicado publicado en redes sociales.

¿Qué pasó en el accidente?

Este miércoles 28 de enero, una aeronave que operaba para Satena y que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña cayó en zona rural entre Hacarí y La Playa de Belén, en Catatumbo.

Sobre el mediodía se conoció que se había perdido el rastro del avión. Desde el aeropuerto Aguas Claras Ocaña -donde estaba previsto que aterrizara la aeronave Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operada por la empresa SEARCA- se alertó que la aronave no aterrizó a las 12:05 p.m.

El accidente no dejó sobrevivientes. Otra de las víctimas fue el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco, quien iba junto a su esposa Maira Sánchez Criado.

También fallecieron María del Carmen Díaz Rodríguez y su esposo Rolando Peñaloza Gualdrón, quien era especialista en neurocirugía del Hospital Emiro Quintero Cañozares.

Entre las víctimas también están María Álvarez Barbosa, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Acosta Salcedo y Juan Pacheco Mejía, mientras que de la tripulación murieron el Capitán Miguel Vanegas y el Capitán José de la Vega.

