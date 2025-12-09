Guerra en Colombia: nuevos grupos, mayor crisis humanitaria y reclutamiento por TikTok

El conflicto armado colombiano actual es, prácticamente, entre “disidencias”. Foto: Julián Ríos Monroy

Tras nueve años de la suscripción del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc, el país vive un cambio en las dinámicas del conflicto armado. Las formas de control de territorios, las dinámicas de las economías ilegales, las relaciones entre grupos armados y el Estado, así como los impactos de dicha violencia en los DD.HH., no se presentan de la misma manera que hace una década.

Así, por ejemplo, se pasó de un conflicto armado con tres actores armados ilegales a uno en el que la atomización los multiplicó. Otra evidencia de esos cambios ocurre con los mecanismos de reclutamiento ilegal, que antes se hacían especialmente de manera directa y personalizada, gracias a la presencia de los actores armados en las zonas de reclutamiento. Ahora, la ilegal práctica se vale de las nuevas tecnologías, pues también e recluta a través de TikTok, mediante novedosas campañas que llegan a cualquier parte del país y que hacen apología de la relación con el lujo y las armas. Según Naciones Unidas, en los últimos cinco años más de 1.300 jóvenes fueron reclutados para la violencia por grupos armados ilegales en Colombia.

Conscientes de la necesidad de conocer en detalle estas nuevas dinámicas del conflicto y de que el tema será uno de los que despertará mayor atención del país de cara a las elecciones presidenciales de 2026, El Espectador y Fescol reunieron a un grupo de expertos de los centros de pensamiento más importantes del país en materia de conflicto armado, paz y seguridad y les pidieron que analizaran el tema durante siete meses. El resultado de ese ejercicio es el libro “Transiciones posibles de la guerra y la paz en Colombia”, disponible en impreso y en versión digital.

El documento recuerda cómo, durante el gobierno de Iván Duque (2018 – 2022) la implementación del acuerdo de paz dejó de ser el foco de la política de paz y seguridad y le saca un corte de cuentas a los primeros tres años de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

La conclusión de dichos estudios es que el país enfrenta un escenario de violencias muy distinto al de 2016: la intensificación de guerras horizontales entre grupos armados ilegales, la configuración de nuevas gobernanzas criminales en múltiples territorios y la disputa por el control de las economías ilegales, todo lo cual ha profundizado la crisis humanitaria en diversas regiones, situación que pone en evidencia los desafíos para la promoción de una estrategia eficaz para la paz y seguridad en Colombia.

Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo analizan la violencia después del acuerdo de paz para plantear escenarios sobre cómo es hoy y cómo será la guerra en Colombia. Andrés Aponte, Lina María Asprilla y Javier Benavides profundizan en los gobiernos de autodefensa territorial y revisan cómo es que los actores armados gobiernan durante el tercer ciclo de la violencia en Colombia.

Por su parte, Ana María Rueda investiga sobre las limitaciones del Estado colombiano para una estrategia efectiva contra el narcotráfico, mientras que Inge Valencia y Camilo Serrano abordan las nuevas dinámicas de la violencia en Colombia y sus impactos sobre la población civil.

Finalmente, Laura Bonilla habla sobre los reciclajes y mutaciones de la violencia en Colombia; y Andrés Preciado revela los resultados de su investigación sobre los retos de la reforma al sector seguridad y defensa en Colombia.

Todos ellos son los autores de “Colombia: transiciones posibles hacia la paz”, editado y gestado por Catalina Niño, Saruy Tolosa y Élber Gutiérrez Roa.

El lanzamiento, que tuvo lugar el 20 de noviembre, en la Universidad de Los Andes, incluyó conversatorios con Luis Fernando Trejos (Universidad del Norte), Andrés Aponte (Global Initiative Against Organized Crime), Inge Valencia (Universidad Icesi), Angelika Rettberg (Universidad de los Andes), David Efrén Ortega (El Espectador), Ana María Rueda (Fundación Ideas para la Paz), Laura Bonilla (Fundación Paz y reconciliación), Andrés Preciado (Fundación Ideas para la Paz) y Nicolas A. Beckmann (Universidad de Los Andes).

Durante dicha conversación, tanto Inge Valencia como Laura Bonilla enfatizaron en la necesidad de tomar decisiones informadas y oportunas, para frenar las nuevas formas de reclutamiento a través de redes sociales como Facebook y TikTok.

Aquí puede ver la conversación completa:

El libro pretende fomentar el análisis sobre la reconfiguración de las dinámicas de Paz y Seguridad para dar luces sobre este proceso de cambio, establecer escenarios prospectivos y formular recomendaciones puntuales sobre el actuar del Estado ante este nuevo escenario.