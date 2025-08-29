Recorridos por la memoria de la toma y retoma del Palacio de Justicia Foto: Rutas del Conflicto

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estos recorridos forman parte de la iniciativa “Rutas de la Memoria”, un proyecto que combina periodismo, pedagogía y turismo de memoria para ofrecer una mirada profunda a los hechos que marcaron la historia reciente de Colombia. A diferencia de una visita convencional, cada recorrido propone un ejercicio de reflexión crítica, guiado por periodistas expertos en conflicto armado y memoria histórica.

“Caminar estos espacios es comprender que la memoria no está confinada a los archivos ni a los libros, sino que permanece en los lugares que fueron escenario de los hechos. Este ejercicio nos permite rendir homenaje a las víctimas y abrir conversaciones necesarias sobre el país que queremos construir”, señaló Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto y guía de los recorridos.

Lea también: Barranquilla: un juego a dos bandas que opaca el anuncio de tregua entre criminales

Parra agrega que durante el recorrido se da un contexto amplio sobre la historia del conflicto armado desde la década de los setenta hasta la Constitución de 1991. “Ha sido una historia muy dolorosa, pero sentimos que es muy importante hacer estos ejercicios de memoria para que la gente sepa lo que se ha investigado”, dice el periodista.

El recorrido pasa por lugares clave en los dolorosos hechos que ocurrieron el 6 y 7 de noviembre de 1985, luego de asalto de un comando del M-19 y la sangrienta retoma por parte de los militares, como la Casa del Florero, el sótano del Palacio y el edificio Murillo Toro. Estos escenarios fueron testigos de un episodio marcado por la violencia estatal y la desaparición forzada, cuyas secuelas siguen presentes cuatro décadas después.

Para hacer realidad estos recorridos, Rutas del Conflicto se alió con la agencia Mil Estaciones, especializada en turismo de memoria. “Nuestra apuesta es aportar al turismo responsable y respetuoso con la historia. Queremos ofrecer una alternativa que no solo complemente la rica oferta cultural de Bogotá, sino que invite a mirar de frente episodios difíciles de nuestra historia y a comprenderlos en toda su complejidad”, afirmó Juan Carlos Contreras, gerente de Mil Estaciones.

Le puede interesar: Tras tensiones, JEP ordena regreso de Unidad de Búsqueda a labores en La Escombrera

Con esta nueva apuesta, Rutas del Conflicto consolida un modelo que explora nuevas narrativas del periodismo y acerca la investigación a más públicos. “La idea es llevar el periodismo fuera de los textos y situarlo en los lugares mismos donde se escribió la historia, para que las personas establezcan una conexión directa con la memoria”, agregó Parra.

Estas caminatas se suman a los recorridos que hace el medio de comunicación por los rastros de la violencia que dejó el Bogotazo, el 9 de abril de 1948. “Son dos actividades que se complementan, quien nos acompañe se lleva muy buena información de contexto del conflicto social y la violencia que ha sufrido el país desde principios del sigo XX”, explica Contreras.

Las salidas se realizarán durante todo el segundo semestre de 2025, con cupos limitados y previa reserva. Toda la información se encuentra en las redes sociales de Rutas del Conflicto.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derecho humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com;pmesa@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.