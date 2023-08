Regresa Lidera la Vida, la campaña para proteger los liderazgos sociales

Un grupo de 39 líderes y lideresas reflexionaron sobre cómo combatir la estigmatización que proviene de sus propias comunidades.

Felipe Henao se la juega todos los días por proteger el Parque Nacional Chiribiquete y la Amazonia desde Calamar, Guaviare. A pulso y con valentía logró ganarse el título de defensor medioambiental e influenciador en el cuidado de su territorio.

En redes se conoce como “Pipe Q- ida”, y es uno de los líderes sociales que participará en el lanzamiento de Lidera la Vida este martes 1 de agosto, en Cali, como representante de los jóvenes que defienden el territorio. Su voz se unirá a la de Cecilia Mora, cacica mayor del pueblo zenú de Cáceres, Antioquia; Martha Cecilia Valencia, lideresa comunal de Miranda, Cauca; Juana Ruíz, vocera de las Tejedoras de Mampuján, y Wílber David Quiñones, líder juvenil y activista LGBTIQ+ en Tumaco, Nariño.

Puede leer: La ponencia que reconoce el fracaso del Estado en la protección de líderes

Ellos son parte de un grupo de 39 líderes y lideresas que participaron en dos jornadas de reflexión que se cumplieron en Montería y Cali para escuchar sus propuestas sobre las estrategias que puede desplegar Lidera la Vida en su objetivo de evitar la estigmatización de la que son víctimas.

En esos talleres de reflexión participaron personas provenientes de Nariño, Putumayo, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá, Bolívar, Guaviare, Montes de María, Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.

“El riesgo de los líderes sociales en Guaviare no es un tema aislado. Acá nos han dicho narcotraficantes, deforestadores y una cantidad de calificativos más que desconocen nuestras luchas por sacar adelante a nuestra gente con dignidad. Nos impusieron que priman los intereses de unos cuantos sobre lo que quiere y necesita la gente. En los territorios hay fanatismos que nos persiguen y que hay que poner a los ojos de todos”, narra Pipe.

En otras noticias: Aterriza delegación del ELN en Bogotá: todo listo para encuentro con Petro

Para él, promover la vida de las personas que ejercen liderazgos sociales en Colombia no se puede quedar en promesas. Por eso pide acciones concretas que garanticen la no repetición y medios de vida diferentes a los que hay ahora en varias zonas del país, donde los jóvenes no quieren ser líderes sociales por temor a ser asesinados.

“Con la primera etapa de Lidera la Vida vimos avances y aprendimos que para cuidarnos y autocuidarnos no basta con ser vociferantes. No es sacarnos en un aviso de televisión y ya. Es dar a conocer que hay un riesgo y tener conciencia de ello. Esta campaña invita a debatir sobre temas que antes no estaban en los intereses nacionales. Vemos ahora que en el país quieren saber y actuar sobre la seguridad, el cuidado de la vida y lo que debe pasar para que no revivamos hechos duros del pasado”, explica el líder medioambiental.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), a lo largo de 2023 han sido asesinadas ocho personas que ejercen liderazgo afro, 11 indígenas y 15 líderes y lideresas campesinas. Las minorías étnicas son las más atacadas por los violentos.

Lea: El claroscuro panorama para los líderes sociales en Colombia durante 2023

Por eso, un joven como Wílber Quiñones quiere visibilizar esos flagelos desde Tumaco. Su apuesta es mostrar por qué lo que pasa con los líderes sociales en Colombia es asunto de todos. Lo hace desde su perspectiva como integrante de la comunidad LGBTIQ+.

“El conflicto me quitó a mi pareja sentimental. Esta semana los actores armados me sacaron del municipio de Tangua, Nariño, y la Policía tuvo que sacarme a Pasto. He perdonado todo y creo que muchos líderes desde la resiliencia lo han hecho. Sin embargo, no se trata de dejar de darle importancia a lo que nos pasa solo porque perdonamos. Entiendan que un líder y una lideresa nunca descansan y queremos que el esfuerzo que hacemos desde el amor sea retribuido con cuidado y respeto”, sugiere Quiñones.

Wílber no quiere que lo reconozcan solo como un líder LGBTIQ+, quiere que lo vean como una persona interesada en la protección de los más vulnerables y que el Estado no lo deje a merced con ese compromiso. “Confío en Lidera la Vida y en la Procuraduría, pero les pido con vehemencia que se respeten nuestras vidas, que tomen acciones para que nos dejen de ver como enemigos. Que sancionen a nuestros gobernantes locales si no nos cuidan y que se tomen acciones positivas para que la moral prime”, dice el líder tumaqueño.

Estar unidos es la gran invitación para la jornada de este martes. Regresa Lidera la Vida y con esto una alternativa más que los líderes y las lideresas en los territorios cuiden, protejan y amen a su entorno sin temor a represalias. “Juntos somos fuertes como el roble. Juntos cuidamos el avance en los procesos de construcción de paz y nuestras voces, que han estado en los talleres de esta campaña, seguirán en alto para siempre resurgir y no temer un futuro incierto”, concluye Felipe Henao.

Solamente en el primer semestre de 2023, según datos del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se han registrado a nivel nacional un total de 92 homicidios a esta población, sin contar otras formas de amenazas y persecución.

Siga leyendo: La historia de violencia paramilitar que llevó a declarar a río Cauca como víctima

Lidera la Vida es una alianza promovida por la Procuraduría General de la Nación, en la que participan aliados estratégicos como la Defensoría del Pueblo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), ONU Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA), la Federación Nacional de Departamentos (FND), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Pastoral Social, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Sisma Mujer, El Espectador y Noticias Caracol.