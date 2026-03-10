Resultados de elecciones 2026: los perfiles de quienes se quedaron con las curules de paz

Siete de las 16 curules de paz tendrán nuevos representantes en este período legislativo. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los resultados de la última elección de las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (Citrep) –los escaños que se conocen como curules de paz, pactados en el Acuerdo de Paz de 2016–, que se votaron en la jornada electoral de este 8 de marzo, dejaron nuevamente a representantes con perfiles y trayectorias muy distintas: desde líderes indígenas y comunitarios, y abogados hasta candidaturas cuestionadas por presuntos respaldos de maquinarias políticas o disputas sobre si cumplían con los requisitos para aspirar.

Con el 98 % de las mesas informadas, los representantes que fueron reelegidos son Jorge Rodrigo Tovar, elegido en la circunscripción de la serranía del Perijá; James Hermenegildo Mosquera, de la circunscripción de Chocó y Antioquia, y Luis Ramiro Ricardo, de la curul Bolívar y Sucre. En Bolívar y Antioquia la curul la obtuvo Juan Carlos Vargas Soler, en Putumayo fue elegido Jhon Fredi Valencia, en la curul de Urabá antioqueño, Karen Juliana López, y Karen Manrique, de la circunscripción de Arauca.

Los nuevos son: en Caquetá y Huila fue elegido Nixon Perdomo, y en Meta y Guaviare el ganador fue Alejandro Castillo Gaitán. En Córdoba la curul la obtuvo Laura Vanessa Díaz, en Tolima la ganadora fue María Janeth Sabogal y en Catatumbo Tatiana Gaona se hizo con la curul de paz. En Cauca y Nariño ganó Esneyder Gómez y en Bajo Cauca y el nordeste antioqueño la curul la obtuvo Javier Eduardo López.

Hasta el momento hay dos circunscripciones donde aún no se define ganador, porque los candidatos tienen poca diferencia de votos y una de ellas podría sumar un reelegido. Se trata de la curul de Nariño, donde la pugna está entre Arnulfo Mina Garcés y Gerson Lisímaco Montaño, al 94,3 % de mesas informadas. La otra es la circunscripción de Cauca y Valle del Cauca, que al 95,7 % de las mesas informadas, aún la disputan Evaristo Viveros y Édinson Rodríguez.

¿Quiénes son los elegidos?

El ganador de la circunscripción 3 fue Javier Eduardo López. Nació en Caucasia y señala que es abogado de profesión y que parte de su trayectoria profesional es en el sector privado. Sin embargo, su candidatura fue cuestionada por líderes del territorio, quienes sostienen que no es víctima del conflicto armado y que su aspiración debió presentarse en las circunscripciones ordinarias. López es hijo de Dagoberto López, tres veces concejal de Caucasia y aspirante a la Alcaldía en 2023.

Además, señalan que su campaña estuvo apoyada por los políticos María Eugenia Lopera y Julián Bedoya, del Partido Liberal. “Con el apoyo directo de Lopera se construyó un discurso que terminó siendo una mentira para las comunidades”, dijo a este diario una fuente que pidió reserva de su nombre. “Julián Bedoya es un corrupto de Antioquia que lo apoyó para quitarnos la curul a las víctimas”, añadió. Otro de los candidatos cuestionados es Alejandro Castillo Gaitán, de la curul de Meta y Guaviare. Nació en el municipio de El Retorno y, de acuerdo con el medio “El Cuarto Mosquetero”, contaría con una maquinaria política que se evidencia por el respaldo del exgobernador del Guaviare Heydeer Yovanny Palacios.

Las controversias también rodearon el resultado en la curul de Catatumbo. Allí obtuvo el mayor respaldo en las urnas Tatiana Judith Gaona Pinzón, una de las cinco mujeres elegidas para estos escaños –en las elecciones de 2022 solo tres mujeres ganaron–. Su aspiración fue una de las más criticadas durante la campaña. Desde la región la han señalado de contar con una maquinaria política, pues es sobrina de Jairo Pinzón, un influyente líder político local que fue alcalde de San Calixto y gerente del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Además, algunos informes apuntan a que tendría presuntos vínculos con el frente 33 de las disidencias conocidas como Estado Mayor de los Bloques y Frentes –al mando de “Calarcá Córdoba”–, que opera en esa zona de Norte de Santander, aunque no hay investigaciones judiciales que la involucren con este grupo armado.

Otra de las mujeres que ganó las elecciones de las curules de paz fue Laura Vanessa Díaz en la Citrep del sur de Córdoba. Es una abogada de 29 años graduada de la Universidad de Cartagena, con especialización en gestión pública. En 2019, la Unidad de Restitución de Tierras restituyó a su familia un predio en el Alto Sinú del que habían sido desplazados, y tras regresar al territorio fundó la Asociación de Parceleros Retornantes del Tesoro (Asodepart), con la que inscribió su candidatura y ganó la curul.

También llegará al Congreso María Janeth Sabogal. Es contadora pública de la Universidad Central y tiene una especialización en gestión financiera pública en la Universidad Externado de Colombia. Nació en la vereda La Sonrisa, en Chaparral. En 1994 su padre y su hermano menor fueron asesinados, un hecho que marcó su historia como víctima del conflicto armado.

Entre los ganadores también hay liderazgos indígenas. Nixon Perdomo, líder del pueblo murui-muina (huitoto) del municipio de San José del Fragua, Caquetá. Vinculado a procesos organizativos de su comunidad, logró la curul que este departamento comparte con Huila. En Cauca el ganador fue Esneyder Gómez Salamanca, líder indígena del municipio de Toribío, perteneciente al pueblo nasa, que ha trabajado en la defensa de los derechos de las comunidades en la subregión del Alto Patía. Desde el territorio han señalado que contó con el respaldo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

El escrutinio final se conocerá en un par de días y develará el panorama político de los 168 municipios más azotados en el país.

Esta será la última elección de esas curules de paz, que en su primera legislatura (2022-2026) se caracterizaron por un desbalance entre los 16 representantes por sus trayectorias y cercanía con las dinámicas del Congreso.

Un ejemplo de ello es que algunos de los primeros congresistas de las Citrep presentaron un número considerable de proyectos de ley, mientras otros tuvieron cifras más bajas. Además, algunos tuvieron ventajas académicas que les facilitaron el camino para estar en comisiones claves de la Cámara de Representantes -como la primera y la tercera-.

En el pasado incluso intentaron ser una bancada de paz, pero especialmente la cooptación de partidos políticos tradicionales y las diferencias de intereses acabaron por hundir ese intento. Así lo explicó a este diario Irina Cuesta, coordinadora de proyectos e investigaciones de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

“Desde el principio ya sabíamos que en algunos casos uno de los desafíos que iba a haber eran las venganzas y cercanías políticas, las posibilidades y las cooptaciones de partidos tradicionales frente a las curales de paz, entre otras cuestiones más políticas. Y creo que eso en algún punto también marcó que el interés de cada curul respondiera a otros intereses. No es un secreto que algunos empezaron a ser más del lado del Gobierno y otros empezaron a ser más del lado de partidos tradicionales. En últimas, es el juego político del Congreso”, explicó Cuesta.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.