El desenlace de este secuestro determinará qué sigue en el proceso con ELN: Cepeda

Iván Cepeda Foto: Gustavo Torrijos

El senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación de Gobierno en los diálogos con la guerrilla del ELN, habló con Colombia+20 sobre el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, las implicaciones en el proceso de paz y su perspectiva sobre los traspiés de la política de Paz Total.

¿Usted cree que este secuestro debilita las negociaciones de paz que lleva el ELN con el Gobierno?

Es, sin lugar a duda, un golpe para el proceso, pero al mismo tiempo creo que puede lograr que se acelere.

¿Y podría debilitar la política de Paz Total?

No, para nada. La política de paz del Gobierno es la política correcta. Hay que resolver el conflicto armado, hay que resolver lo que está pasando en los territorios. Cualquier gobierno que crea que puede seguir resolviendo nuestros problemas con un modelo autoritario o bélico, o uno centrado en lo que se ha llamado la seguridad o, peor aún, con un modelo importado como el que estaba aplicando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un gobierno que va hacia una política suicida.

En Colombia no tenemos ya esa posibilidad. Hay que terminar ponerle punto final al conflicto y a todas las formas de violencia, sino la sociedad colombiana se vuelve inviable.

En contexto: ELN asegura que inició el proceso de liberación del papá de Luis Díaz, ¿qué viene?

¿Se ha discutido entre las delegaciones cómo afecta a la mesa de paz el secuestro del padre de Luis Díaz?

No, no se ha hablado de cómo viene el asunto y obviamente sin resolver este tema no se puede avanzar. El desenlace de esto será que va a determinar cómo viene el proceso en sus siguientes momentos.

¿Este hecho puede romper los diálogos con el ELN?

No hemos entrado aún en este tipo de consideraciones. El proceso que nosotros estamos llevando a cabo con el ELN es para ponerle punto final al conflicto armado. Es decir, nosotros vamos a presionar que eso se produzca. Es nuestro deber.

La columna vertebral de la Paz Total del presidente Petro es, hasta ahora, la negociación con el ELN. ¿Lo que ocurrió con el secuestro es un paso en falso en esa política?

El proceso de paz con el ELN tiene un acumulado de 11 meses de haber comenzado, que no es nada despreciable. Hay 15 acuerdos que se han firmado junto con una serie de protocolos. Ahora, más allá de eso —que es normal—, tenemos tres estructuras que están funcionando en el país: el Comité Nacional de participación, que ha comenzado en el país, se está creando una red sobre la cual se va a desplegar la participación social. Además, tenemos el Mecanismo de Monitoreo y Verificación que está cumpliendo su trabajo y, por último, tenemos ahora el trabajo de las llamadas zonas críticas. Entonces es un proceso que tiene ya un desarrollo al cual no había llegado ningún otro gobierno.

De otro lado, en todo proceso de paz —y si usted quiere hacer más la historia de cada uno de los que se ha dado hasta ahora— existen momentos de esta naturaleza que plantean dificultades, plantean crisis y momentos muy difíciles. Hay que afrontarlo, resolverlos y salir adelante.

Este secuestro es una clara violación tanto del decreto del cese al fuego como de los protocolos que regulan su funcionamiento. ¿Qué repercusión va a tener para esa guerrilla?

Habrá que ver. Repito que no es el momento para eso. Este es el momento de resolver y proteger la vida de la persona. Esa es exactamente la tarea que tenemos hoy y hay que hacerla hasta lograr, que eso se pueda garantizar el regreso.

Además: ¿Por qué el secuestro del papá de Luis Díaz es un incumplimiento de ELN a cese al fuego?

¿Cuándo se enteró la delegación del Gobierno que el Frente Norte tenía al padre del futbolista?

El miércoles (1 de noviembre) en horas de la tarde-noche.

¿Quién les informó sobre este tema? ¿La misma delegación del ELN?

Eso no se lo puedo contestar porque es parte de las cosas que están en reserva.

El jefe de la delegación del Gobierno dijo en el comunicado que al Mecanismo de Verificación y Monitoreo se le iba a poner en conocimiento sobre esta denuncia. ¿Esto ya se hizo?

Sí, ellos ya tienen toda la información. Ahora el mecanismo debe sesionar, pero por ahora todos estamos concentrados en la liberación del señor. Después debe tener una reunión y resolver.

¿Qué les ha pedido el presidente Petro sobre este tema? ¿Han hablado con él?

Fue él el que nos dio la instrucción de actuar como estamos actuando. Esto no se hace como una especie de iniciativa de la delegación de Gobierno. Tuvimos una reunión con el presidente y es sobre esa base que se están tomando las decisiones. El presidente es el único responsable encargado y quien instruye de la política del proceso que pasa en Colombia.