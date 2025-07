Cepeda critica proyecto de paz total: “Confundir paz con impunidad es una amenaza”

El presidente Gustavo Petro en la instalación de la última legislatura de este Congreso. A su lado, el representante Jaime Raúl Salamanca y el senador Efraín Cepeda, ambos presidentes de las respectivas corporaciones legislativas. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la instalación de la nueva legislatura del Congreso, el presidente saliente del Senado, Efraín Cepeda, se refirió al proyecto de ley que este domingo radicará el Gobierno para el sometimiento de grupos armados enmarcado en la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

Cepeda lanzó una dura advertencia sobre los riesgos de confundir la búsqueda de la paz con la impunidad. “Confundir paz con impunidad no solo es un error: es una amenaza directa al Estado de Derecho”, afirmó en su intervención ante el Capitolio, al respaldar explícitamente la posición crítica de la Corte Suprema de Justicia frente al proyecto que será presentado este domingo por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

El proyecto busca establecer un marco jurídico para que bandas criminales como el Clan del Golfo y otras estructuras armadas se sometan a la justicia a cambio de beneficios penales, entre ellos penas reducidas de entre cinco y ocho años de cárcel, retención parcial de bienes y garantías de no extradición.

Aunque el Ministerio de Justicia lo ha defendido como una vía para desmantelar organizaciones dedicadas al narcotráfico y la violencia urbana, sectores de la oposición, parte de la comunidad jurídica y la propia Corte Suprema han alertado sobre el riesgo de que se termine legalizando un esquema de impunidad para los máximos responsables de crímenes graves sin una ruta clara de verdad, reparación y participación de las víctimas.

Cepeda recogió esas preocupaciones en su discurso. “La impunidad estimula al delincuente, desprotege al ciudadano de bien y debilita la confianza en la justicia. La gente clama por seguridad, no por indulgencia con quienes han sembrado el miedo”, dijo, y añadió que sin verdad, sin garantías efectivas de no repetición y sin escuchar a las víctimas, no puede haber paz posible, sino “solo impunidad disfrazada de acuerdo”.

El presidente del Senado no solo apuntó contra los alcances del proyecto, sino que también envió un mensaje al Congreso y al Ejecutivo: “Colombia necesita un Congreso que sepa decir sí cuando hay razones, y no cuando hay principios. Un Congreso que no le tema al debate, que no renuncie a la deliberación, que no se refugie en el cálculo, ni se arrodille ante la presión”.

Cepeda también dijo que en esta legislatura, los congresistas se convirtieron en “guardianes del orden democrático”. “Tuvimos que defender la autonomía del Congreso frente a una cultura política que, a veces, confunde el disenso con la traición, el control con la obstrucción, y la crítica con el odio”, afirmó.

La intervención del dirigente conservador se da en momentos en que el Gobierno apuesta su capital político a la aprobación de este proyecto, considerado una de las piezas clave de la paz total, y que también contempla beneficios para personas procesadas por su participación en la protesta social.

Aunque el ministro Montealegre ha defendido que el modelo no implica impunidad sino justicia transicional adaptada a contextos urbanos y criminales, voces como la del expresidente Juan Manuel Santos han señalado que la iniciativa “abre la puerta a un salto al vacío” y pone en riesgo el legado del Acuerdo de Paz de 2016. Concluyendo su discurso, Cepeda reafirmó su postura institucional: “Hoy más que nunca, con serenidad y firmeza, quiero repetirlo con claridad: el Congreso es el camino”.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.