“Tuvimos que defender la autonomía del Congreso”: presidente saliente del Senado

El senador Efraín Cepeda, en su último día como presidente del Congreso. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En su último día en el cargo, el presidente saliente de Senado, Efraín Cepeda, se refirió a su paso por la cúpula. En un discurso de marcada oposición al mandatario, hizo énfasis en la independencia del Congreso.

Sugerimos: Pizarro confirmó que va a la consulta presidencial del Pacto: ya son siete candidatos

Cepeda aseguró que en esta legislatura los congresistas se convirtieron en “guardianes del orden democrático” y añadió que tuvieron que recordar “que el Congreso no es una institución decorativa”. “Tuvimos que defender la autonomía del Congreso frente a una cultura política que, a veces, confunde el disenso con la traición, el control con la obstrucción, y la crítica con el odio”, apuntó.

El senador, quien mantuvo una férrea oposición a los proyectos del Gobierno, señaló que “debatir no es un acto hostil” y “oponerse no es destruir”. Señaló que el Gobierno ha intentado “transformar la discrepancia en delito, la autonomía en insubordinación, la independencia en enemistad” e incluso apuntó que serían comportamientos de “una voluntad absolutista”.

Le puede interesar: Petro frenó extradición de otro capo por la paz total: se queda jefe de “los Pachenca”

“Se ha insinuado que el Congreso obstruye por egoísmo, que actúa por cálculos políticos, que no representa al pueblo. Y sin embargo, el Congreso sigue aquí, sesionando, tramitando, deliberando, votando. No por inercia, sino por convicción. Porque entendemos que nuestra legitimidad no depende de la aprobación del Ejecutivo, ni de la simpatía popular de turno, sino del mandato constitucional que nos otorgó el pueblo”, indicó.

Al final de su intervención, criticó el proyecto que radicará el Gobierno para otorgar beneficios a jefes de bandas criminales para avanzar en la “paz total”. Indicó que es “confundir la paz con impunidad” y “una amenaza directa al Estado de derecho”. “La impunidad estimula al delincuente, desprotege al ciudadano de bien y debilita la confianza en la justicia. La gente clama por seguridad, no por indulgencia con quienes han sembrado el miedo”, agregó.

Lea también: Gobierno monitorea movimientos detrás de elecciones de presidentes de Senado y Cámara

En sus palabras recordó, además, al senador Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio, y continúa recuperándose en la Fundación Santa Fe. En medio de la plenaria, se escuchó varias veces los cantos de “Fuerza, Miguel” y su silla estuvo adornada con banderas de Colombia.

Lea aquí el discurso completo del senador Cepeda:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.