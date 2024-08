Las claves del Servicio Social para la Paz, la alternativa al Servicio Militar

Jóvenes entre 18 y 24 años podrán prestar el Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar. EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Bajo el decreto 1079 de 2024 quedó en firme la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para reglamentar el Servicio Social para La Paz, una alternativa al servicio militar.

Esta iniciativa fue incluida en la ley de paz total y con ella, los y las jóvenes tendrían nuevas opciones para aportar a la sociedad que incluyen acciones relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, la protección de la naturaleza y la promoción de la cultura en lugar de integrarse a las Fuerzas Militares.

“El Servicio Social para la Paz se constituye como una alternativa al servicio militar, mediante la cual las y los jóvenes colombianos pueden contribuir activamente a la construcción de una paz estable y duradera en el país, a través de diversas modalidades vinculadas estrechamente a la política de paz del Estado y la Seguridad Humana, abordando áreas temáticas esenciales para el fortalecimiento del bienestar colectivo, la democratización de la gestión pública y la cohesión social”, dice el decreto.

En ese contexto, los jóvenes entre 18 y 24 años pueden prestar servicio en algunas de las once modalidades que incluyen:

Promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas

Trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

Refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz

Promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización

Protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país

Promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas.

Trabajo con víctimas de violencia sexual y basadas en género

Protección y cuidado de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad

Este servicio social para La Paz será una alternativa al servicio militar y tendrá una certificación equivalente a la libreta militar. “Es el documento equivalente a la libreta militar con el cual el Ministerio de Defensa Nacional certifica que el joven definió su situación militar mediante la prestación del Servicio Social para la Paz, de conformidad con la información suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El Ministerio de Defensa Nacional se encargará de incluir a los promotores del Servicio Social para la Paz en su sistema de información durante la prestación del servicio y actualizará dicha información una vez este sea culminado”.

Asimismo, este servicio no solo lo prestarán hombres, sino que estará abierto para que también lo presten mujeres. Por lo demás, será igual al servicio militar. Sin embargo, es importante aclarar que, si bien los jóvenes que presten el servicio social para la paz no tendrán que prestar servicio militar, esto no significa que este nuevo servicio remplace el integrarse a las Fuerzas Militares porque este servicio está definido en la Constitución.

Esto quiere decir que los jóvenes seguirán siendo convocados a prestar servicio militar, pero podrán elegir prestar el servicio social para la paz como una alternativa al servicio obligatorio.