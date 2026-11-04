Envían a la cárcel hombre señalado de atacar con químico a su expareja en Medellín

La fiscalía general de la Nación le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. Durante las…

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Guillermo León Palacio Londoño, señalado de atacar con una sustancia química a su expareja sentimental, una mujer de 24 años, en el barrio Aranjuez, en Medellín. La agresión ocurrió el pasado 28 de octubre y le causó quemaduras en el 50% de su cuerpo.

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La fiscalía general de la Nación le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. Durante las audiencias, el procesado no aceptó el cargo y deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho habría estado procedido por varios años de presuntas agresiones físicas, psicológicas y verbales. La mujer había terminado la relación sentimental, pero el día del ataque su expareja la habría convencido de encontrarse para conversar sobre asuntos relacionados con sus hijos.

Los dos se movilizaban en un taxi conducido por Palacio. Según los elementos probatorios, en un sector del barrio el hombre detuvo el vehículo con el argumento de que presentaba una falla mecánica. Después habría ido hasta el baúl, sacado una sustancia química y se la habría arrojado a la mujer. La víctima sintió un intenso ardor y tuvo dificultades para ver. Por eso le pidió al hombre que la llevara a un centro asistencial. Según la Fiscalía, aunque accedió a trasladarla, presuntamente la intimidó para que ocultara lo sucedido y señalara a un habitante de calle como responsable de la agresión.

Las quemaduras comprometieron el 50% de su cuerpo

La mujer recibió atención médica de urgencia por las lesiones en el rostro, tórax y otras partes del cuerpo. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que sufrió quemaduras de segundo grado en el 50% de su superficie corporal. Las lesiones pusieron en riesgo su vida y comprometieron gravemente su visión. La investigación también estableció que el procesado habría sufrido quemaduras durante el ataque y que recibió atención médica por esas heridas.

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Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Medellín presentó al señalado agresor ante un juez de control de garantías y le imputó feminicidio agravado en grado de tentativa. Sin embargo, el juez determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso.