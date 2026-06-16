Afinia programa cortes de luz en Cartagena y municipios de Córdoba

Afinia, filial de EPM, opera en Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre. Foto: Afinia

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La empresa Afinia, del Grupo EPM, anunció una serie de cortes programados del servicio de energía eléctrica que afectarán a Cartagena y a varios municipios del departamento de Córdoba durante los días miércoles 17 y jueves 18 de junio de 2026.

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Según la compañía, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento, renovación y optimización de la red, en un plan orientado a garantizar mayor continuidad en el servicio, reducir las fallas y fortalecer la infraestructura ante el crecimiento de la demanda energética.

¿Dónde están programados los cortes?

Cartagena:

En la capital de Bolívar, las suspensiones están programadas en la jornada del miércoles 17 de junio.

Entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m.: no habrá servicio en la zona rural de Cartagena, específicamente en la vereda Púa, la Vía del Mar kilómetro 24 y la finca El Solar de Yoli. En ese mismo horario, la suspensión también abarcará a los barrios El Bosque, Martínez Martelo y El Prado, junto con la Escuela Naval de Cadetes (Casa Fiscal), el Estadio de Béisbol Martínez Martelo, la avenida Pedro Vélez, la calle La Paz, el Hotel Imperial y el Callejón Londres.

Se verán afectados la Zona Franca, el Terminal Marítimo, la Sociedad Portuaria, la avenida Campo Alegre, el sector del peaje Bosque y el barrio Manga, en el tramo comprendido desde el puente de Bazurto hasta la carrera 22, sobre la avenida de la Asamblea. El corte afecta a las urbanizaciones El Refugio, Bosque, Alto Bosque, San Isidro, el edificio Jhonny Kay, Crisanto Luque, la bodega Fernando Vélez, el Barrio Chino y Villa Lucy.

Entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.: los habitantes del sector Villa Hermosa, la carrera 96A entre calles 1 y 3, y la carrera 92B entre calles 1 y 3 (Campo Bello III) estarán sin energía, así como en el sector Centro, la afectación se concentrará en la avenida Escallón con carrera 8 (calle Tablón).

Entre las 8:20 a. m. y las 6:00 p. m.: en Pasacaballos y el tramo comprendido entre la carrera 9 y la carrera 11, a la altura de las calles 18 y 20.

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Córdoba:

Las intervenciones de Afinia continuarán el jueves 18 de junio en varios municipios del departamento de Córdoba, donde se adelantarán labores de renovación de postes, instalación de equipos, optimización de redes y poda técnica preventiva.

Entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m.: En Puerto Libertador y San José de Uré, el servicio se suspenderá tanto en la zona urbana como en la rural, por la renovación de elementos de red y la poda técnica preventiva.

Entre las 8:00 a. m. y las 4:40 p. m.: En Montería, el corte afectará la carrera 18 con calle 11B y el barrio 6 de Marzo.

En Pueblo Nuevo, el corte se extenderá en las poblaciones La Granjita y el sector salida Loma de Piedra, por la instalación de postes y la optimización de redes.

Entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.: En Lorica, la interrupción se hará en la carrera 27 con calle 31 del barrio Nuevo Horizonte, por renovación de equipos.

Entre las 8:45 a. m. y las 4:45 p. m.: En Purísima, el servicio estará suspendido en los barrios San Juan, La Candelaria, Juan XXIII, Laureano Gómez, Buenos Aires, El Pozo, Villa Indiana y San Francisco, así como en las poblaciones Centro, Comején, Calle Ralita, La Sierra y Costa Larga, por la instalación de nuevos postes. En el mismo horario, en Momil quedarán sin energía la urbanización Jesús de Nazareth y Villa Rosario, por trabajos de renovación eléctrica.

Entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m.: en Planeta Rica la afectación será en las poblaciones Villa Alejandra, Los Mosquitos, Villa Claudia y Finca Santuario.

Entre las 9:10 a. m. y las 5:00 p. m.: en La Balastrera, también de Planeta Rica, y el sector vía a Providencia, por trabajos de excavación e instalación de postes y redes.

Entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.: en Puerto Escondido la suspensión será en los barrios 20 de Julio, El Progreso, Simón Bolívar, 11 de Enero y El Carmen, y en las poblaciones Quebrada Yuca, El Prieto, Cerro Santa Cruz, Calle Larga, Pueblo Chiquito, Contento Arriba, Contento Abajo, Nueva Esperanza, La Gloria, Cristo Rey y Arizal.

Afinia recomendó a los usuarios consultar con anticipación la programación y tomar las medidas de prevención necesarias durante las horas de suspensión.

Además, recordó que tiene habilitados varios canales de atención para resolver dudas y reportar novedades en la línea 115, la oficina virtual en www.afinia.com.co o la aplicación móvil Afiniapp.