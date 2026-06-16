Capturan a estadounidense en Medellín por explotación sexual de menores

El ciudadano estadounidensefue capturado por la Policía de Infancia y Adolescencia en el Parque Lleras, Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

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La Alcaldía de Medellín capturó a un estadounidense de 45 años en el sector del Parque Lleras, en El Poblado, por el delito de explotación sexual con persona menor de 18 años. La detención se dio gracias a un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, tras la alerta de un ciudadano que reportó haber visto al hombre en compañía de mujeres que aparentaban ser menores de edad.

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El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, explicó que cuando los agentes policiales llegaron al lugar indicado por el ciudadano que denunció, procedieron a verificar la identidad de las jóvenes, quienes inicialmente entregaron documentos para hacerse pasar por mayores de edad. Sin embargo, las verificaciones de estos documentos permitieron establecer que se trataba de menores.

“Se encuentra que había menores de edad, también se pudo establecer, gracias a las investigaciones de la Policía, que había sido contactada por el estadounidense a través de una tercera persona y que habría habido un pago de hasta 400.000 pesos para que esta menor de 16 años tuviera relaciones sexuales con el estadounidense”, precisó el funcionario.

En el procedimiento fueron ubicadas tres adolescentes: una de 16 años y otras dos de 15, quienes quedaron bajo protección institucional, y cuyas labores de protección y restablecimiento de derechos fueron asumidas por la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). A las menores de edad también se les realizaron revisiones médicas.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el caso en su cuenta de X, e indicó: “otro extranjero que viene a Medellín a buscar menores de edad y termina capturado. Uno a uno van cayendo”.

Según las cifras presentadas por la alcaldía, entre 2024 y 2026 han sido capturados 34 extranjeros en Medellín por delitos relacionados con la explotación sexual de menores. “Medellín no será refugio para criminales ni escenario para quienes pretendan afectar a nuestros menores”, finalizó Gutiérrez.

El ciudadano estadounidense fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso judicial correspondiente. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a la tercera persona que habría servido de intermediaria en el contacto con la menor e identificar otros responsables y posibles víctimas.