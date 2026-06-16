Feminicidio en Itagüí: funcionaria de la Alcaldía fue asesinada por su pareja

Imagen de referencia. El crimen contra Valentina Vanegas Gallego es el primer feminicidio registrado en Itagüí en lo que va de 2026. Foto: Cristian Garavito

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Valentina Vanegas Gallego, de 29 años, gestora de Coldeportes en el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, fue asesinada, presuntamente, por su compañero sentimental en la mañana del lunes 15 de junio, en su vivienda en el barrio Samaria. El agresor, también de 29 años, fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de feminicidio.

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Según el reporte oficial, vecinos del sector alertaron a la Policía tras escuchar gritos de auxilio provenientes de la casa de la víctima. Al llegar, los policías llamaron a la puerta sin obtener respuesta, hasta que una habitante de la zona les facilitó el acceso a la vivienda.

Al ingresar, encontraron a la pareja de Vanegas cubierto de sangre y sujetándola por el cuello. Pese a los primeros auxilios y su traslado inmediato a la Clínica Antioquia, el personal médico confirmó su fallecimiento en el área de reanimación debido a la gravedad de las lesiones.

Según las autoridades, el presunto agresor ya tenía antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar contra su pareja en 2019, proceso que duró un año, hasta que recuperó la libertad en 2020. Además, tiene antecedentes por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

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La Alcaldía de Itagüí confirmó que se trata del primer feminicidio registrado en el municipio en lo que va de 2026. Al respecto, el secretario de Seguridad, Rafael Otálvaro, afirmó que: “rechazamos categóricamente el hecho de violencia contra Valentina, una mujer de 29 años de edad, madre de un menor de 10 años, a quien su compañero sentimental de nombre Juan José le quitó la vida, generando un feminicidio”.

A través de un comunicado, el alcalde Diego Torres y la Administración Municipal de Itagüí lamentaron el fallecimiento de Valentina: “recordaremos siempre a una compañera, amiga y profesional, cuya amabilidad, empatía, vocación de servicio y amor por su trabajo dejaron una huella en quienes tuvimos el privilegio de conocerla y compartir con ella su compromiso por el bienestar de la gente de nuestra ciudad”.