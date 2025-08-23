Al menos 30 heridos dejó accidente entre bus y camión en la vía Pereira - Armenia

El bus en el que se transportaban los menores de edad se volcó tras impactar con el camión. Foto: Captura de pantalla

En al mañana de este sábado 23 de agosto se registró un grave accidente en la vía Pereira - Armenia, que dejó 30 personas heridas, entre las que se encuentran 25 menores de edad que viajaban a Pereira a participar en un torneo de fútbol, en el parque El Oso.

“Un vehículo que iba transportando a unos menores de edad al parecer hizo un giro imprudente en la vía y fue impactado por el vehículo de carga, el cual no alcanzó a frenar”, explicó a Caracol Noticias el secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos.

El accidente se registró en el sector de Caracol La Curva, en el barrio Rocío Alto. Luego de que se registró el choque, el bus se volcó sobre la vía, por lo que se cerró el paso por uno de los carriles.

Ana María Hidalgo, una de las personas que iba dentro del bus, señaló a medios locales que iban con sobre cupo, así como aseguró que varios adultos y niños resultaron afectados, entre ellos un primo de su hijo que tendría una costilla fracturada.

Los heridos fueron trasladados a cinco centros de salud de Pereira, según confirmó Omar Manrique, oficial de servicio del Cuerpo de Bomberos. Además, Trejos indicó que todos los pasajeros del bus están en observación, aunque ninguno se encuentra en estado grave.

“Cuando ocurrió el accidente, yo pedía que atendieran a mi niña y la saqué como pude. También se alcanzaba a escuchar desde el bus que muchos de ellos estaban pidiendo auxilio”, dijo Hidalgo.

Manrique añadió que la emergencia fue atendida por 10 ambulancias. Ante lo ocurrido, el secretario de Gobierno de Pereira pidió a los conductores precaución en la vía y respeto de las normas de tránsito para prevenir accidentes.