Murió en operativo militar alias “Roque”, cabecilla de las disidencias de las Farc

El presidente Iván Duque confirmó la muerte de alias “Roque”, cabecilla del GAOR E-33 de las disidencias de las Farc en Tibú, Norte de Santander. La operación se da horas después de que circularan videos por redes sociales de hombres armados en el casco urbano de esta región del Catatumbo.

El Mayor General Omar Esteban Sepúlveda informó que en la madrugada del domingo 17 de julio fue neutralizado el disidente de las Farc, alias “Roque”, en el casco urbano de Tibú. A su vez, el ministro de defensa, Diego Molano, aseguró a través de su cuenta de Twitter que “nadie está por encima de la ley, ni puede amedrantar a los ciudadanos, generando terror y zozobra. La Fuerza Pública siempre ha estado y estará del lado de Tibú”.

Nadie está por encima de la ley, ni puede amedrentar a los ciudadanos, generando terror y zozobra. La Fuerza Pública siempre ha estado y estará del lado de Tibú. pic.twitter.com/pjtxWBHMYj — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) July 17, 2022

Alias “Roque” era señalado de dirigir los patrullajes armados en el casco urbano de Tibú. En un video del 14 de julio que circuló por redes sociales quedó captado el momento en el que integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc hacían presencia en la alcaldía del municipio.

En su momento, el alcalde de Tibú, Nelson Leal, aseguró que “Quieren demostrar que el Estado no gobierna acá, sino las disidencias de las Farc. Es bastante compleja la situación. Desde hace tiempo estoy pidiendo la presencia de varias instituciones en nuestro municipio. He pedido a gritos herramientas para poder gobernar”. Puede leer: Quieren demostrar que el Estado no gobierna acá: alcalde de Tibú sobre disidencias

El presidente Iván Duque confirmó la muerte del cabecilla del frente 33 de las disidencias, asegurando que “este criminal pretendía atemorizar a la población civil y fue neutralizado gracias al trabajo conjunto y coordinado de nuestra fuerza pública”.