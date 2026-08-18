Alocución presidencial, día contra la corrupción, cifras del PIB y más en El Despertador

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🔴Primera alocución presidencial de De la Espriella y su balance del terremoto

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dio en la noche de este lunes festivo la primera alocución presidencial desde que llegó al poder el pasado 7 de agosto. En la transmisión se refirió a la gestión que se ha llevado a cabo tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Según dijo, su gobierno viene adelantando labores desde distintos frentes para intentar mitigar el desastre en 15 departamentos que se vieron afectados por el desastre natural. Además, entregó cifras detalladas de las víctimas de la tragedia.

Según dijo De la Espriella, la tragedia se ha extendido en 450 municipios en 15 departamentos, dejando, según él, a 1/3 del país afectado. Agregó que “hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos”.

De acuerdo con las cifras entregadas por el jefe de Estado, más de 120 mil familias fueron afectadas por el terremoto, más de 26 mil viviendas están destruidas y más de 12 mil están averiadas. Asimismo, dijo que se han reportado daños en 285 centros de salud en todo el país y en más de 2.800 centros educativos. El primer mandatario resaltó que las cifras todavía son preliminares, pues los equipos de atención desplegados siguen verificando la información en todo el territorio.

🔴 Día Nacional de Lucha Contra la Corrupción

Este martes 18 de agosto se conmemora el Día de la lucha contra la corrupción. Por eso, varios entes de control realizarán una jornada académica en la Universidad Externado de Colombia para tratar distintos temas relacionados con la problemática.

En el evento participarán el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; el contralor electo, Jorge Eliécer Laverde; el procurador general, Gregorio Eljach; y algunos magistrados de la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entre otros.

🔴 PIB aceleraría en el segundo trimestre

El DANE publicará este martes 18 de agosto el dato oficial de crecimiento económico entre abril y junio, y las estimaciones de Cibest, Corficolombiana y Banco de Bogotá apuntan a una expansión anual de entre 3,1 % y 3,5 %, frente al 2,2 % del primer trimestre. El motor habría sido la demanda interna: consumo de los hogares, comercio minorista y gasto público, con un impulso adicional por las primas laborales y el gasto asociado a la Copa Mundial de la FIFA.

El mercado laboral sigue mostrando resiliencia, con 660.000 ocupados más en el semestre, aunque las remesas en pesos se redujeron por la apreciación de la moneda.

Detrás del repunte, sin embargo, persisten debilidades. La inversión apenas habría crecido entre 0,6 % y 1,8 %, y sectores como minería, construcción e industria continúan rezagados.

🔴 Bogotá debate nuevos proyectos de acuerdo

El Concejo tiene programada una sesión plenaria este martes 18 de agosto a las 6:00 p. m., con continuación del segundo debate de proyectos de acuerdo relacionados con educación, cultura y transporte público, entre otros. Entre las iniciativas de la agenda hay propuestas relacionadas con la participación y representación ciudadana, medidas para prevenir y atender distintas formas de violencia y asuntos de educación, cultura y transporte público.

🔴 Elecciones en Florida, EE. UU.

El estado de Florida celebra elecciones primarias clave para definir a los candidatos al Congreso y al sucesor del gobernador republicano Ron DeSantis, imposibilitado para reelegirse por haber agotado sus dos mandatos, un proceso que medirá la hegemonía conservadora en un estado clave y definirá las elecciones de medio mandato de noviembre.