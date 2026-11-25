De acuerdo con la Presidencia de la República, se iniciaron labores para normalizar el servicio de energía en las zonas…

Gran parte del sur del país sufrió un apagón masivo en la noche de este martes, 24 de noviembre, tras una detonación que afectó dos torres de energía en el sector El Remolino, en Tamaniego (Nariño). El gobierno nacional confirmó esa misma noche que se trató de un atentado terrorista que interfirió en el Sistema Interconectado Nacional.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Apagón en el suroccidente del país, marchas por el 25N y más, en El Despertador

De acuerdo con la Presidencia de la República, se iniciaron labores para normalizar el servicio de energía en las zonas damnificadas, en tanto que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó poner en marcha un plan especial para proteger la infraestructura energética del país.

Según detalló la Policía Nacional a El Espectador, se escuchó una detonación y se cayeron dos torres de energía.

Más temprano, el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, confirmó el apagón masivo y la afectación en distintos departamentos. "Se reporta falla sobre el anillo sur del país que deja sin energía a sur de Cauca, Nariño, Putumayo, sur del Huila y Caquetá. Estamos atentos al reporte del centro nacional de despacho para que nos pueda informar la causa que nos tiene sin servicio de energía eléctrica".

Por su parte, las Centrales Eléctricas de Nariño señalaron en un comunicado que hacia las seis de la tarde se presentó una falla simultánea en los dos circuitos que conectan la subestación de energía San Bernardino, en el departamento del Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto. Esa infraestructura constituye la principal vía de conexión de Nariño al Sistema Interconectado Nacional.

🔴 Movilizaciones del 25N en Bogotá

Este miércoles 25 de noviembre se realizarán dos actividades en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A las 12:00 del mediodía habrá una actividad cultural en la Plaza Fundacional de Bosa y a las 3:00 p. m. partirá una marcha desde la Universidad Nacional, en la calle 26 con carrera 34, hacia la Plaza de Bolívar. Se prevén afectaciones en la movilidad y en rutas de Transmilenio y TransmiZonales, especialmente en la calle 26, la carrera Décima, el centro de Bogotá y la carrera 80 en Bosa.

🔴 Gobierno muestra optimismo frente a ley de rescate fiscal

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se mostró optimista frente a la aprobación del proyecto de ley de rescate fiscal que se tramita en el Congreso y con el que se busca realizar un ajuste a las finanzas públicas.

El jefe de la cartera política ha liderado varios encuentros con las bancadas y, pese a los numerosos reparos, indicó que hay un ambiente propicio para su aprobación. Ordóñez ve con buenos ojos las citas que ha sostenido con varias colectividades e indicó que la ponencia de ese proyecto será radicada la próxima semana.

🔴Cuba recuerda a Fidel Castro diez años después de su muerte

Cuba conmemora este miércoles 25 de noviembre el décimo aniversario de la muerte de Fidel Castro, el líder de la Revolución cubana que gobernó la isla durante casi medio siglo. Los homenajes oficiales se extienden por distintas ciudades, especialmente en Santiago de Cuba, donde reposan sus cenizas y se realizan actividades para preservar su legado. Sin embargo, la conmemoración ocurre en medio de una de las peores crisis económicas y sociales del país, marcada por la escasez de alimentos y medicamentos, los apagones prolongados y el deterioro de los servicios públicos. La figura de Castro sigue presente en murales, carteles y discursos oficiales, aunque entre las nuevas generaciones parece perder protagonismo frente a las dificultades cotidianas.

El aniversario coincide con un panorama preocupante para la salud de los cubanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esperanza de vida cayó más de cuatro años entre 2020 y 2025, hasta situarse en 74,4 años. Es el primer descenso de este indicador en casi ocho décadas.

🔴 Continúa la Liga BetPlay

La Liga BetPlay 2026-II continuará con dos partidos correspondientes a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales. La jornada comenzará a las 6:20 p. m. con el duelo entre Santa Fe y Once Caldas, en el estadio El Campín. Ambos equipos buscarán su primera victoria en esta fase del campeonato.

El plato fuerte llegará a las 8:30 p. m. con el clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot. El DIM llega motivado tras vencer al conjunto cardenal en la primera fecha, mientras que Nacional necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por un cupo a la gran final.