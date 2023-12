Arranca debate de reforma laboral, final de Liga BetPlay y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Arranca la discusión de la reforma laboral

Este miércoles se discutirá la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara, la iniciativa debe arrancar su trámite desde cero, teniendo en cuenta que se hundió en la pasada legislatura. Aunque no estaba en la agenda, el pasado lunes se realizó la votación de algunos de los impedimentos, de ahí que algunos congresistas denunciaron un posible vicio de trámite, que estaría violando el principio de publicidad. El martes, Fenalco también manifestó su rechazo a que el debate se haya dado mientras se desarrollaba una sesión de la mesa de concertación del salario mínimo. Con la reforma, entre otras cosas, se ampliaría la jornada nocturna. Actualmente, arranca a las 9:00 p.m., si se aprueba la iniciativa iría desde las 7:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m.

🔴 La recta final, ahora sí, de las negociaciones de la COP28

Aunque se esperaba que este martes se tuviera un acuerdo final en la Conferencia de Cambio Climático que se desarrolla en Dubái, las negociaciones no finalizaron. Se espera que hoy sí se llegue a un texto final del acuerdo de las partes, que marcará la forma en la que se busca alcanzar el objetivo de limitar el aumento de temperatura durante este siglo a 1.5° C. Las discusiones han girado, como ha sido usual en las últimas cumbres, en torno a la decisión de abandonar la utilización de combustibles fósiles durante los próximos años, o reducirla mientras se desarrollan proyectos de energías renovables.

🔴 Expectativa por el gabinete de Carlos Fernando Galán

Dos días después de culminar le proceso de empalme con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, todavía hay incertidumbre sobre el que será el equipo que acompañará a Galán durante su cuatrienio; tanto en las secretarías, como en los otros cargos de gestión administrativa. Por ahora, se ha conocido de manera extraoficial que la profesora de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, y la experimentada jurista Liliana Caballero, ocuparán la consejería de relaciones internacionales y la secretaría general de la Alcaldía, respectivamente. Se espera que en las próximas horas se conozca el nombre de nuevos funcionarios o que, incluso, el alcalde electo de a conocer oficialmente su gabinete, por cuanto el mismo anunció, semanas atrás, que el nombre de sus secretarios se daría a conocer tras la finalización del empalme con Claudia López.

🔴 Se cayó nuevamente el proyecto para regular el cannabis

Sin debatirlo, este martes 12 de diciembre se hundió una vez más el proyecto de acto legislativo que buscaba modificar el artículo 49 de la Constitución Política y, así, regular la producción, venta y comercialización del cannabis de uso adulto. La proposición de archivo de la congresista liberal Karina Espinosa ganó con 46 votos a favor y 40 en contra. Este era el segundo debate del proyecto que, en la legislatura pasada, se hundió en su octavo y último debate. El autor, el liberal Juan Carlos Losada, aseguró que lo presentará nuevamente y que la lucha continuará.

🔴 Partidos de este miércoles en Champions League

· Estrella Roja vs. Manchester City (12:45 p.m.)

· RB Leipzig vs. Young Boys (12:45 p.m.)

· Atlético de Madrid vs. Lazio (3:00 p.m.)

· Celtic Glasgow vs. Feyenoord (3:00 p.m.)

· Borussia Dortmund vs. PSG (3:00 p.m.)

· Newcastle vs. Milan (3:00 p.m.)

· Porto vs. Shakhtar Donetsk (3:00 p.m.)

· Royal Antwerpen vs. Barcelona (3:00 p.m.)

🔴 Final Liga BetPlay

Medellín vs. Junior (8:00 p.m.) Marcador global: 2-3

🔴 Rendición de cuentas Secretaría de la Mujer

A partir de las 8:30 A.M. comenzará la rendición de cuentas de la Secretaría de la Mujer, que se llevará a cabo la en el salón Crystal View de Residencias Tequendama (carrera 10 # 27-51, interior 150). Durante el evento, la alcaldesa de Bogotá y la secretaria Diana Rodríguez, darán cuenta de los avances del novedoso programa de las Manzanas del Cuidado, la prevención de violencia y el panorama actual de la violencia de género en la ciudad. El evento se podrá seguir en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría de la Mujer.

🔴 La Asamblea General de la ONU votó a favor de un alto al fuego inmediato en Gaza

La Asamblea General de la ONU, con 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, aprobó una resolución no vinculante que exige un alto al fuego humanitario inmediato en la Franja Gaza. Entre los países que votaron en contra, además de Israel y Estados Unidos, estuvieron algunos Estados europeos (Austria, República Checa), además de Guatemala y Paraguay, mientras que entre los abstencionistas se encontró por primera vez Argentina. Durante la sesión, Dennis Francis, presidente de la Asamblea, dijo: “Los civiles nunca deberían sufrir el nivel de dolor que estamos presenciando actualmente. Nuevamente, pregunto: ¿cuántos miles de vidas más deben perderse antes de que hagamos algo? No queda más tiempo. La matanza debe parar”. En su intervención, concluyó: “En nombre de la humanidad, les pido a todos una vez más que detengan esta violencia ahora”.

🔴 Biden anunció una ayuda de US$ 200 millones a Ucrania, en su reunión con Zelenski

En la Casa Blanca, en la Oficina Oval, el presidente estadounidense, Joe Biden, recibió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y anunció que aprobó una ayuda adicional a Kiev de US$200 millones, provenientes del Departamento de Defensa. Asimismo, le expresó a su invitado que no perdiera la esperanza en la lucha contra Rusia, que inició la ofensiva en febrero de 2022, y agregó que el Congreso debe proporcionar apoyo adicional.Aunque Biden comentó que “nos encontramos en un verdadero punto de inflexión en la historia” y no aprobar más ayuda le daría al líder de Rusia, Vladimir Putin, “el mayor regalo de Navidad que podrían darle”, Zelenski no se encontró con la misma actitud en el Legislativo estadounidense: el senador Mitch McConnell, el principal republicano, dijo que ese plazo sería “prácticamente imposible” para un acuerdo que vincule la ayuda a Ucrania y las demandas del Partido Republicano de un paquete de seguridad para la frontera sur. Además, el presidente Mike Johnson y varios republicanos del Senado salieron de reuniones privadas con Zelenski indiferentes a sus solicitudes de ayuda, que considera fundamentales para frenar a Moscú.