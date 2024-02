Arranca la Cuaresma, Champions y la gestión del Invima: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Persisten las inquietudes sobre el aval a las obras en Gorgona

A principios de esta semana la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en compañía de sus homólogos de Defensa y Comercio, y de los directores de Parques Nacionales Naturales y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), hizo varios anuncios de las obras que la Armada Nacional quiere adelantar en el Parque Nacional Natural Gorgona. Varios investigadores creen que las obras avaladas por el gobierno en este Parque Natural van a generar algunos perjuicios en especies como tortugas marinas y murciélagos.

El Minambiente y el Mindefensa sostienen que es un proyecto necesario. Los investigadores esperan poder manifestar sus reparos en la audiencia pública que la ministra de Ambiente anunció en la ciudad de Cali, de la cual todavía no se tiene una fecha exacta.

🔴 Gestión del Invima

Este miércoles a las 10:30 a.m. el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) realizará una rueda de prensa sobre los logros de la gestión de la entidad. Además, según se conoció recientemente, el Invima, que lleva más de un año y cinco meses sin director, podría quedar con un viejo conocido al mando: el epidemiólogo Francisco Rossi. En 2022, lo nombró como director encargado la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, y estuvo alrededor de ocho meses en el cargo.

🔴 Gustavo Petro retomó sus recorridos por región: estuvo en el Cesar y Santander

Este 13 de febrero el presidente Petro estuvo en La Loma, un corregimiento de El Paso (Cesar) donde, bajo un calor intenso, por encima de los 38 grados centígrados, participó en la inauguración del parque solar más grande del país, que lleva el mismo nombre del corregimiento. Allí, con más de 400.000 paneles solares a su derecha y un extenso tren carbonífero a su izquierda, habló de su propuesta de descarbonización y transición energética.

Luego fue a Málaga (Santander) para “poner la primera piedra” de la sede de la UIS en ese municipio. La jornada la cerró en Bucaramanga, con un discurso ante jóvenes y simpatizantes de la misma institución. Durante el recorrido estuvo acompañado por algunos de sus funcionarios más cercanos, como Carlos Ramón González, director del Dapre; Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social; Sandra Ortiz, consejera presidencial para las Regiones, entre otros.

🔴 Empieza la Cuaresma

Hoy la Iglesia católica da inicio a la Cuaresma, la época de sacrificios para la renovación espiritual que precede a la Semana Santa, que este año se celebrará entre el 24 y el 30 de marzo.

El papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia de más 1.000 millones de fieles en el mundo, presidirá los rituales del Miércoles de Ceniza en la basílica de Santa Sabina, en Roma.

Este año, la jornada coincide con el Día de San Valentín, o Día de los Enamorados, una fiesta que tiene también sus orígenes en la fe católica.

🔴 Finaliza la reunión de consulta del Artículo IV de Colombia por parte del FMI

Este miércoles concluye reunión de consulta del Artículo IV de Colombia por parte del FMI. Los representantes del Fondo se reunieron con el Ministerio de Hacienda y el gerente del Banco de la República mirando el comportamiento de la política económica del país. La Federación Colombiana de Productores de Carbón (Fenalcarbón) presenta el balance del sector en 2023 y las perspectivas de esta actividad para 2024. Qué expectativas se tienen para las exportaciones y las conquistas de nuevos mercados. Además, el DANE revela el comportamiento de la producción manufacturera y las ventas minoritas, al igual que las importaciones.

🔴 Se alista cierre en calle 100, entre carrera 49 y Autonorte

Como parte de las obras de la troncal de Transmilenio por la avenida 68, se programó a partir de mañana jueves a la medianoche el cierre de la calzada rápida, en ambos sentidos, de la Av. Calle 100, entre carrera 49 y Autopista Norte. El cierre de este corredor durará seis meses. Para garantizar la movilidad de los usuarios, quienes transitan en sentido oriente–occidente continuarán transitando por los dos carriles lentos, que quedarán habilitados sobre el corredor. Quienes transitan, en sentido occidente-oriente continuarán transitando por los tres carriles que quedarán habilitados. A lo largo del tramo de intervención se garantizará el sendero peatonal y la ciclorruta.

🔴 Mincultura participa en conferencia de la UNESCO

La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación Cultural y Artística, en curso hasta el 15 de febrero en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, reúne a líderes políticos, agencias de la ONU y socios internacionales, incluida Colombia. El Ministro de Culturas, Artes y Saberes, Juan David Correa, está programado para intervenir el 14 de febrero en una conferencia sobre los ecosistemas de educación artística y cultura. En el marco de este evento, el Ministro declaró: “Es crucial que volvamos a imaginar que la cultura, las artes, los saberes y la educación tienen que estar en la base de una transformación social real. No podemos seguir creyendo que es la economía o que es la política. Sin cultura, no sabemos de dónde somos; no sabemos a dónde dirigirnos”.

🔴 Champions League y Liga colombiana

Luego de los duelos de Manchester City y Real Madrid, este miércoles siguen los octavos de final de la Champions League con los duelos entre Lazio vs. Bayern (3:00 p.m.) y PSG vs. Real Sociedad (3:00 p.m.). Serán transmitidos por ESPN.

Tras los partidos entre Águilas Doradas vs. La Equidad y Santa Fe vs. Cali, este miércoles sigue la sexta fecha de la Liga BetPlay. Once Caldas recibirá en el Palogrande a Patriotas (6:10 p.m.) y Boyacá Chicó buscará ganar de local frente a Independiente Medellín (8:20 p.m.).

🔴 Inauguran ciudadela educativa

La Policía Nacional, con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y la Embajada Americana (Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL), inaugura una ciudadela educativa para la protección del medio ambiente y pone en funcionamiento la primera Patrulla Aérea Multipropósito que será fundamental para desarrollar tareas preventivas y de control frente a los distintos fenómenos y prácticas que afectan los ecosistemas en Colombia.