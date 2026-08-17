Así operará el pico y este lunes festivo en el km 18 en Cali por el puente festivo

Imagen de referencia. Las autoridades piden a los conductores planificar su regreso según el último dígito de su placa. Foto: Alcaldía de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali anunció que mantendrá la medida de gestión de la movilidad en el sector del Km 18, en la vía al mar, para la tarde del lunes 17 de agosto. La restricción busca ordenar el retorno de los vehículos que ingresan a la ciudad tras el puente festivo, uno de los momentos de mayor congestión.

Lea: La intensa labor de los médicos detrás de los rescatistas

El pico y placa opera entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., y se aplicará según el último dígito de la placa del vehículo:

De 4:00 p. m. a 6:00 p. m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 6:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso será para los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

La Secretaría de Movilidad precisó que la medida rige exclusivamente para el ingreso de vehículos a Cali por este punto de la vía. Quienes se desplacen en sentido contrario, es decir, saliendo de la ciudad, no tendrán ninguna restricción y podrán transitar con normalidad durante todo el horario establecido.

Lea: Así fue como enfermeras rescataron a 36 bebés durante el terremoto en Cali

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar su regreso teniendo en cuenta el último dígito de su placa, con el fin de evitar demoras y contribuir al flujo vehicular durante las horas de mayor congestión.

La Alcaldía también recordó que el Pico y Placa Solidario sigue vigente mientras se atiende la emergencia por el terremoto. La medida se extenderá del 18 al 22 de agosto de 2026, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m.: martes, jueves y sábado no circulan las placas pares (0, 2, 4, 6 y 8), y miércoles y viernes, las impares (1, 3, 5, 7 y 9). Aplica para vehículos híbridos y eléctricos, y también para quienes entran o salen del perímetro urbano.