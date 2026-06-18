Ataque sicarial en velorio en Barranquilla deja un muerto y tres heridos

Imagen de referencia. Las víctimas asistían al velorio de un hombre asesinado días antes y las autoridades investigan si ambos crímenes están conectados. Foto: Óscar Pérez

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Se registró un ataque sicarial durante un velorio en el barrio Santuario, en el suroriente de Barranquilla, que dejó como saldo un hombre muerto y tres personas heridas en la madrugada del jueves 18 de junio. La víctima fue identificada como Denilson Otero Lara, de 24 años, quien falleció por una herida en el tórax tras ser trasladado al centro asistencial Camino La Murillo.

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Según el informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron en la calle 45, donde familiares, amigos y vecinos acompañaban las honras fúnebres de Luis Cañate Berrio, un hombre que falleció el 16 de junio después de un ataque sicarial sucedido dos días antes en el barrio El Valle. En medio del homenaje, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon contra las personas que se encontraban reunidas en la vivienda.

Los demás heridos fueron identificados como María Alejandra Berrio de la Rosa, de 24 años, quien recibió un disparo en el antebrazo izquierdo; Javier Eduardo de la Rosa Polo, de 23 años, con una herida en la pierna izquierda; y Santiago Andrés Pérez Guzmán, de 21 años, con un disparo en la región del cuello. Los tres permanecen bajo atención médica.

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Las autoridades revelaron que la víctima tenía una anotación judicial por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, mientras que De la Rosa y Polo presentan una anotación por hurto y Pérez Guzmán una por acto sexual con menor de 14 años. Además, fuentes de inteligencia indicaron que el sector donde ocurrió el crimen es una zona controlada por el grupo delincuencial Los Costeños.

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que el ataque podría estar relacionado con problemas personales entre algunos de los asistentes al velorio. Sin embargo, también se analiza si existe alguna conexión directa entre el ataque de la madrugada y el homicidio de Cañate, o con los antecedentes judiciales de la víctima. La Policía Metropolitana adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.