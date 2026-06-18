Tras 11 años cerrada, la antigua Biblioteca España reabre sus puertas en Medellín

La antigua Biblioteca España fue renombrada como Biblioteca Santo Domingo tras 11 años cerrada por fallas estructurales.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de once años de estar cerrado por fallas estructurales, en la mañana del jueves 18 de junio, la Alcaldía de Medellín entregó a la comunidad de la Comuna 1 (El Popular) las cajas, nombre que se le da a los bloques de la construcción 1 y 2 de la antigua Biblioteca España, que ahora se llama Biblioteca Santo Domingo.

Lea: Niño de 11 años fue asesinado en Istmina, Chocó

La obra tuvo casi dos décadas de retrasos, rediseños, pleitos administrativos y sobrecostos que llevaron la inversión total a superar los 40.000 millones de pesos. Según la alcaldía, el proyecto beneficiará a más de 130.000 habitantes de los barrios Santo Domingo Savio, Popular y Andalucía.

La Caja 1 funcionará como el centro del complejo, con la colección general de libros, salas de lectura infantil, áreas administrativas, espacios interactivos para actividades educativas y tecnológicas, zonas de exposición y salas de ensayo individuales y grupales para proyectos musicales.

La Caja 2, por su parte, estará enfocada en la primera infancia, con ludoteca, bebeteca y áreas lúdicas para los niños del sector. La Caja 3, que abrirá sus puertas en julio, cuando los contratistas terminen los ajustes finales de iluminación y sonido, será el bloque donde se ubica el auditorio multipropósito, según informó el alcalde Federico Gutiérrez.

Un elefante blanco

En 2007, la edificación fue inaugurada como uno de los símbolos internacionales de la renovación urbana de Medellín, pero unos años después empezaron a aparecer problemas en la fachada y en distintos puntos de la construcción, hasta que en 2015 las autoridades ordenaron su cierre por razones de seguridad.

Desde entonces, el proyecto tuvo que pasar por estudios técnicos, procesos judiciales, rediseños, revisiones, refuerzos estructurales, nuevas fachadas, adecuaciones internas y mejoras en el entorno urbano.

Lea: Desde China, Cartagena recibió 17 busetones nuevos para renovar la flota de Transcaribe

Según el alcalde de la ciudad, recibió el proyecto con un avance cercano al 65% y con un contrato firmado en 2021 que fue adjudicado inicialmente por más de 28.000 millones de pesos, pero después sumaron adiciones por cerca de 17.000 millones, pues durante las inspecciones también se detectaron trabajos adicionales indispensables para la seguridad de los usuarios, como mejoras en los sistemas contra incendios, rutas de evacuación y zonas seguras.

En diciembre de 2025, tras un proceso al que se presentaron cinco candidatos, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) adjudicó los trabajos restantes a la firma Dirección Técnica de Construcciones S.A.S. (Dirteco), encargada de reactivar y culminar el proyecto. Las cajas 1 y 2 estaban inicialmente programadas para entregarse en febrero de 2026; se aplazaron a abril, y la fecha definitiva quedó fijada para este 18 de junio.

Para Gutiérrez, la entrega representa un logro histórico para la zona nororiental: “buenas noticias para toda Medellín y sobre todo para nuestra gente de la Comuna 1, el Popular, y especialmente para toda la gente de la Nororiental. Estaremos ya poniendo en funcionamiento la Biblioteca Santo Domingo. Es un logro muy importante para esta comunidad, después de todo lo que ha pasado”.