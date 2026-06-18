Bloqueo en la vía al relleno sanitario La Miel de Ibagué amenaza con crisis

Imagen de referencia. Interaseo activó un plan de emergencia para trasladar los residuos a un relleno sanitario alterno. Foto: El Espectador - Luis Ángel

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La vía Ibagué- El Espinal, que conduce al relleno sanitario La Miel, se encuentra bloqueada por protestas de la comunidad del sector desde hace tres días. Esta situación ha impedido el desarollo de las operaciones de aseo y recogida de basuras de Ibagué, donde se ha retrasado la prestación del servicio, la ruta de los camiones recolectores y sus frecuencias.

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Interaseo S.A.S. E.S.P., la empresa encargada de prestar el servicio de aseo en la ciudad, manifestó que “actualmente se presentan novedades en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, debido al cierre en la vía que conduce al relleno sanitario La Miel por parte de la comunidad aledaña, factores externos que han afectado nuestra operación”.

Pablo Rico, gerente de Interaseo, explicó que la contingencia se debe a que los carros recolectores no pueden ingresar al relleno sanitario para descargar los deshechos, lo que genera una saturación de basuras en el sistema que retrasa la operación.

Esta situación se da en medio del 52° Festival Folclórico Colombiano, que recibe cientos de visitantes en la ciudad y aumenta la producción de residuos en Ibagué, lo que preocupa a los habitantes por posibles proliferaciones de plagas, problemas sanitarios y afectaciones al espacio público.

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Sin embargo, Interaseo aseguró que llevará a cabo un plan de emergencia para evitar la congestión de residuos en la ciudad, en el que trasladarán la basura a un relleno sanitario alterno que se ubica en Girardot, pero advierte que esto requiere mayores tiempos de desplazamiento, por lo que la frecuencia de recogida seguirá viéndose afectada. Por esta razón pidió a los ciudadanos que eviten sacar bolsas de basura a la vía pública mientras se normaliza la operación.

Tanto la empresa como las autoridades en Ibagué afirmaron que mantienen bajo monitoreo la situación, trabajan para restablecer la operación e informarán a los ciudadanos sobre todas las novedades relacionadas con el servicio a tráves de sus redes sociales y canales oficiales.