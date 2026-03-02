Ataques contra Irán, prohibición de actos de campaña y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán se extenderán por días, incluso por semanas

El presidente Donald Trump dijo que los continuos ataques de Estados Unidos contra Irán podrían durar un mes. En declaraciones al Daily Mail, declaró: “Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. A pesar de lo difícil que es, es un país grande, tardará cuatro semanas o menos”.

Luego, a través de un video que publicó en su red social, Truth Social, agregó: “Las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y continuarán hasta que se logren todos nuestros objetivos. Tenemos objetivos muy firmes”.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que los ataques contra Teherán “solo aumentarán” en los próximos días. Aseguró, entonces, haber “dado instrucciones para la continuación de la campaña” contra Irán durante una reunión con su ministro de Defensa, su jefe del Estado Mayor y el jefe del servicio de seguridad del Mosad.

Entretanto, los países del Golfo Pérsico se reunieron el domingo y, a través de un comunicado, dieron a conocer que se defenderán de los ataques iraníes, incluso “responderán a la agresión” si es necesario. Por su parte, Alemania, Francia y el Reino Unido dijeron que están listos para llevar a cabo ataques defensivos contra Teherán.

🔴 Comienza la prohibición de actos masivos de proselitismo de cara a las elecciones

Inició el conteo regresivo para que partidos y precandidatos presidenciales compitan este 8 de marzo en las urnas. Todos los bandos políticos reconocen que se disputan 284 escaños en el Capitolio y la primera depuración clave rumbo a la primera vuelta. Respecto a la elección inicial, figuran 517 listas inscritas (26 para el Senado y 491 para la Cámara) y 3.081 candidatos en contienda. En paralelo, las consultas presidenciales —la Gran Consulta, la Consulta de las Soluciones y el Frente por la Vida— reúnen a 16 aspirantes presidenciales que buscan una nominación sólida.

En este contexto, hace apenas tres días los grupos de izquierda, centro y derecha concluyeron en diversas regiones del país sus campañas para el Congreso y las consultas, ya que desde hoy hasta el 9 de marzo quedan vetados los actos públicos de proselitismo.

Esto se detalla en el decreto gubernamental del 27 de febrero, que establece claramente que desde el 2 de marzo no se permiten encuentros políticos en espacios abiertos al público. Adicionalmente, en el día de los comicios debe eliminarse carteles, vallas, afiches y cualquier material publicitario de candidatos al Congreso o consultas, y está prohibido cualquier manifestación de tinte político en sitios públicos o privados.

🔴 Para dónde va el petróleo

Este lunes será definitivo para ver cómo se comportan los precios del petróleo luego de la guerra que Israel y Estados Unidos encendieron contra Irán el fin de semana.

De entrada, la expectativa es que los precios internacionales suban. La pregunta de fondo es ¿cuánto lo harán?

En negociaciones extrabursátiles, el crudo ya había llegado a los USD 80 (el viernes en el mercado oficial el barril de Brent cerró a USD 72,48).

Buena parte de la ecuación sobre los precios se irá formando alrededor de cuánto durarán las interrupciones en el tráfico a través del estrecho de Ormuz, por donde circula al menos 20 % de la demanda global de crudo.

El paso por este punto clave se había reducido en más de 70 % desde que Irán comenzó a responder contra naciones del Golfo Pérsico que hospedan bases militares de EE.UU.

🔴 DNI pide a Procuraduría definir situación jurídica de Wilmar Mejía, señalado por vínculos con alias “Calarcá”

Tres meses después de que la Procuraduría suspendiera provisionalmente a Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la entidad solicitó al ente de control que precise cuál es su situación jurídica actual. La medida disciplinaria había sido impuesta por un término inicial de tres meses en el marco de una investigación por presuntos nexos con disidencias de las Farc de alias “Calarcá”.

En un comunicado, la DNI señaló que, vencido el plazo de la suspensión, no tiene claridad sobre si la decisión fue prorrogada conforme al artículo 217 del Código General Disciplinario o si, por el contrario, se adoptó una determinación de fondo, como archivo o absolución. Según la entidad, hasta el momento no ha recibido respuesta oficial, lo que genera incertidumbre frente al cargo administrativo de Mejía.

El nombre de Mejía salió a la luz tras revelaciones periodísticas que lo mencionaron a él, junto con el general Juan Miguel Huertas, como presuntos colaboradores de la estructura armada. Al momento de emitir su suspensión, el Ministerio Público advirtió que tanto Huertas como Mejía ocupan cargos estratégicos que les otorgan acceso privilegiado a información sensible para la investigación.

🔴 Mineducación dará a conocer resultados sobre entrega irregular de títulos

En la mañana de este lunes 2 de marzo, el Ministerio de Educación revelará los resultados de las investigaciones sobre universidades que graduaron estudiantes sin presentar la prueba Saber Pro. Aunque la cartera de Educación no precisó sobre qué casos se referirá, en los últimos meses se han conocido denuncias sobre las presunta la entrega de títulos a funcionarios públicos en instituciones como la Fundación Educación Superior San José, que se encuentra en el ojo del huracán por el caso de Juliana Guerrero.

🔴Colombia sueña con el Mundial de baloncesto 2027

Con el triunfo de este viernes 27 de febrero de 2026, la selección masculina de Colombia de baloncesto completó su segundo victoria en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIBA Catar 2027. Hoy, lunes 2 de marzo. se medirá ante Brasil en busca mantener el buen rendimiento y los buenos resultados.