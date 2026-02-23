Aumento de lluvias, ola de violencia en México y más noticias, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Ideam advierte aumento de lluvias y del nivel del río Sinú

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que, ante una línea de inestabilidad en el mar Caribe, asociada indirectamente a un nuevo frente frío, las lluvias aumentarían en distintos sectores de la región Caribe, incluida la cuenca alta del río Sinú. La entidad indicó que a partir de este lunes 23 de febrero habría una tendencia predominante al ascenso en los niveles del río, que se podría mantener en días posteriores. “Si bien los volúmenes esperados no serían similares a los registrados a inicios de mes, persiste el riesgo de inundaciones en sectores ribereños, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y un seguimiento constante”, subrayó.

🔴 Ola de violencia en México

El Ejército mexicano mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio “Mencho” Oseguera en un operativo que sacudió al estado de Jalisco y provocó una ola de violencia en varias partes del país. El operativo resultó en el asesinato de siete delincuentes y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos y se incautaron diversas armas, como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

El operativo del Ejército desató una ola de violencia en varios estados. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población mantenerse en calma. “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados”, dijo la mandataria en la red social X.

🔴 Artistas exigen una explicación al MAMBO por salida de Eugenio Viola

A raíz de la salida de Eugenio Viola, hasta el pasado 6 de febrero curador y director artístico del MAMBO, alrededor de 140 artistas firmaron una carta abierta a la junta directiva de esta institución en la que exigían una explicación de fondo. La decisión fue comunicada a través de una publicación en redes sociales sin posibilidad de comentarios, lo cual, para ellos, representaba una incoherencia frente a los principios de debate democrático y libertad de expresión que debería defender el museo. Todo esto ocurrió en medio de una polémica en la que se ha visto involucrada la directora del MAMBO, Martha Ortiz Gómez, por presunto maltrato laboral y una presunta crisis financiera en la que estaría el museo desde que ella asumió la dirección. Todas las denuncias de exfuncionarios, al igual que el contexto general de la polémica, las puede encontrar aquí:

🔴 Expectativa por cita Petro-Penagos

En medio de tensiones en el país por el discurso del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude en las próximas elecciones, sigue en la mesa una tentativa cita convocada por el jefe de Estado con el registrador nacional, Hernán Penagos. El encuentro, sin embargo, aún no tiene fecha.

Han sido varios los señalamientos por parte de Petro en medio de todo el proceso electoral, apuntando de forma directa a los procesos que adelanta la Registraduría en cuanto a capacitación de jurados a los que se les instruyó en dejar espacios en blanco en los formularios E14. De acuerdo con el presidente, esa instrucción induce al fraude, hecho que fue desestimado por el alto funcionario.

Asimismo, las críticas a la firma Thomas Greg & Sons, encargada de la logística electoral, fueron una constante durante el último fin de semana, pues el presidente señala que representa un peligro que un ente privado tenga los datos de los colombianos. De hecho, Petro también pidió que la Registraduría traslade la producción de cédulas a la Imprenta Nacional.

Se espera, en medio de este panorama, la posible confirmación de una cita entre el presidente y el registrador, quien además tendrá agenda en Santa Marta para la Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el Ministerio del Interior y el cierre de la política Paz Electoral invocada por la Procuraduría de Gregorio Eljach.

🔴 Jefe negociador de la disidencia de Calarcá fue capturado

La disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y al mando de Calarcá Córdoba afirmó este domingo que fue capturado su jefe negociador en el proceso de paz que se lleva con el Gobierno de Gustavo Petro.

Según la información suministrada por el grupo armado, Óscar Ojeda, conocido en la guerra como Leopoldo Durán, fue capturado “por una supuesta orden de Interpol” que ejecutó “la Policía Nacional en San José del Guaviare”, según dice la comunicación.

Durán es el jefe negociador de la disidencia en esa mesa de paz desde diciembre de 2023.

La captura se produce el mismo día en que el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó a través de la red social X que iría al Guaviare para “verificar la situación operacional” tras sendos combates con hombres de la disidencia de Calarcá.

🔴 Gas venezolano se enreda

El ministro de Minas, Edwin Palma, reconoció que Ecopetrol no podrá liderar la importación de gas desde Venezuela por las sanciones de EE. UU. y la falta de licencias de la OFAC. La urgencia es evidente: la producción nacional declina, las reservas están en mínimos y el déficit podría llegar al 20 % de la demanda este año, frente al 4 % de 2024.

La opción venezolana tropieza con infraestructura deteriorada y un ducto Antonio Ricaurte oxidado, cuya rehabilitación costaría entre USD 20 y 30 millones y tardaría al menos un año. Aunque Venezuela promete disponibilidad inicial de 50 millones de pies cúbicos diarios, expertos advierten que el volumen apenas mitigaría el déficit y no resolvería el problema estructural.

🔴 Debate sobre educación en el Concejo

Este lunes 23 de febrero de 2026, a las 9:00 a. m., en el Recinto de los Comuneros, la Comisión Segunda del Concejo de Bogotá continuará el debate de control político sobre las garantías de acceso a la educación. A la sesión están citados los secretarios distritales de Gobierno, Educación y Desarrollo Económico, así como los organismos de control. El debate fue citado por el concejal Óscar Fernando Bastidas Jacanamijoy (MAIS).

🔴 Se cierra la fecha en el fútbol colombiano

Internacional de Bogotá se mantiene como el líder absoluto de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional en Colombia. Tras la jornada del fin de semana, el cuadro capitalino se afianzó en la punta de la tabla del campeonato nacional, después de vencer a Millonarios 3-2 en un partidazo que se jugó en el Estadio de Techo.

El precoz cuadro del FPC aprovechó el empate de Pasto por 2-2 contra Deportivo Pereira en el arranque de la jornada el viernes para sacarle distancia a su escolta y escaparse en la cima. La octava fecha se termina hoy, cuando Cúcuta Deportivo reciba desde las 4:00 p. m. en el General Santander de la capital nortesantandereana a Deportes Tolima, otro de los equipos que está peleando por los primeros lugares.