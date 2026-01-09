Aval a candidatos por firmas, conflicto armado en Ecuador, inflación y más noticias

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 La Registraduría termina de avalar candidatos por firmas

A partir de hoy la Registraduría Nacional otorgó los primeros avales a candidatos que buscan llegar a la Presidencia a través de movimientos por firmas. También se conocen los nombres de quienes no cumplieron con los requisitos. Por ahora, solo siete han logrado ese objetivo: David Luna, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, Mauricio Lizcano, Aníbal Gaviria y Vicky Dávila.

Aún están por definir los avales de Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Abelardo De La Espriella, entre otros, que podrían ser avalados por la el órgano electoral en esta jornada. Sin embargo, el ente dirigido por Hernán Penagos tiene aún hasta el 21 de enero para entregar los avales, por lo que el proceso podría extenderse algunas semanas más. En total 22 precandidatos entregaron 28 millones firmas, de los cuales, seis han sido rechazados por el ente.

🔴 Dos años de conflicto armado interno en Ecuador

Este viernes se cumplen dos años de declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador. La decisión fue tomada por el presidente Daniel Noboa horas después de que hombres armados se tomaran el canal de TC Televisión en Guayaquil.

Ecuador, ubicado entre Perú y Colombia, los dos mayores productores de cocaína del mundo, se ha convertido en los últimos años en un paso estratégico para el narcotráfico, lo que ha sumido al país en una espiral de violencia.

Hasta noviembre de 2025 hubo más de 8.300 asesinatos en Ecuador, según información del Ministerio del Interior citada por la AFP. La cifra supera el número de muertes violentas registradas en 2023, cuando alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.

🔴 La inflación cierra 2025 en 5,1 %

La inflación en Colombia cerró 2025 en 5,1 %, confirmando un ajuste gradual, de apenas 10 puntos básicos frente al 5,2 % de 2024. El dato de diciembre muestra que el costo de vida se estabiliza en un rango cercano al 5 %, todavía lejos de la meta del Banco de la República (3 %) y con presiones concentradas en arriendos, servicios y restaurantes.

El resultado anual refleja un patrón de moderación: alimentos más equilibrados, alojamiento marcado por la indexación de arriendos y servicios básicos, y divisiones como educación y salud con variaciones superiores al promedio. En diciembre, el IPC mensual avanzó 0,27 %, impulsado por restaurantes, transporte y recreación, una dinámica típica del cierre de año.

El desafío ahora está en 2026. El aumento del salario mínimo del 23 % añade un nuevo foco de presión inflacionaria, especialmente en servicios intensivos en mano de obra. Con tasas de interés en 9,25 % y un entorno externo aún incierto, el regreso hacia la meta del 3 % dependerá de cuánto resistan los precios y de la capacidad del Emisor para sostener el ritmo de desinflación.

🔴 Exmagistrados del Consejo de Estado respondieron a declaración del ministro Benedetti

Treinta y seis exmagistrados del Consejo de Estado emitieron un duro pronunciamiento rechazando las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, en las que señaló a los presidentes del Congreso y de las altas cortes de incumplir con su deber constitucional al omitir defender la soberanía nacional. Esto, en el contexto de los ataques de Estados Unidos a Venezuela, la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y los señalamientos del jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, a Colombia.

En sus pronunciamientos, el alto funcionario señaló a los presidentes de las cortes de actuar “con cobardía y oposición al gobierno”. Dijo también que los togados “aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos”. Los exmagistrados del Consejo de Estado rechazaron esos señalamientos y dijeron que sus declaraciones “carecen de veracidad, ofenden la dignidad que representan en la institucionalidad, resultan calumniosas y desconocen uno de los pilares fundamentales de la democracia y del Estado Social de Derecho: la separación de los poderes”.

Los exmagistrados dijeron además que el pronunciamiento del ministro Benedetti “conlleva una censura y un atentado contra la legitimidad de las ramas Legislativa y Judicial, lo cual resulta abiertamente antidemocrático y contrario a la Constitución”. Finalmente, la carta concluye con una exigencia al alto funcionario para que se retracte de “sus opiniones calumniosas” y que reconozca en público “la plena vigencia de los principios democráticos, así como el respeto debido a la autonomía e independencia judicial”.

🔴 Exministro de Cultura Correa ahora es negociador en mesa de paz

La mesa de negociación del Gobierno nacional con Comuneros del Sur —una estructura que en mayo de 2024 se separó del ELN— tiene nuevo negociador. A través de una resolución firmada el pasado 22 de diciembre, el presidente Gustavo Petro designó a Juan David Correa, exministro de Cultura, como delegado del Gobierno en ese proceso.

La llegada de Correa se da tras la salida de Clemencia Carabalí, lideresa social del departamento del Cauca y defensora de derechos humanos, quien hacía parte de la delegación del Ejecutivo desde septiembre de 2024, cuando se instaló la mesa de negociación con esa estructura.

Correa —quien renunció a su cargo en el Ministerio de las Culturas el pasado 5 de febrero, tras la primera transmisión del Consejo de Ministros— se suma al equipo negociador integrado por Carlos Erazo, Ángela María Robledo, Andrei Giovani Gómez y Pablo Francisco Pardo.

🔴 Inician los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones

Los cuartos de final del principal torneo de selecciones africanas inicia con dos encuentros destacados: Malí se medirá contra Senegal a las 11:00 a. m. (hora de Colombia), mientras que Camerún enfrentará a Marruecos desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

🔴 Jujutsu Kaisen 3: dónde ver y calendario de capítulos del esperado animé

La historia de Yuji Itadori en Jujutsu Kaisen es uno de los animés más esperados del 2026 y la plataforma Crunchyroll además de confirmar el estreno de los primeros episodios de la tercera temporada, también dio a conocer las fechas de los siguientes. En el nuevo bloque de capítulos, que llegan tras la película recopilatoria Ejecución, comienza una nueva fase para Yuji Itadori, ya que las reglas cambian por completo. Hechiceros que se enfrentan entre sí y el resurgimiento de maldiciones hacen parte de las novedades.