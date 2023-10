Ayuda humanitaria en Gaza, firma del Presupuesto General y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Para empezar el día bien informado, les contamos los hechos que serán noticia en el transcurso del día.

🔴 Gaza espera ayuda humanitaria

La Franja de Gaza aguarda la entrada de ayuda humanitaria básica, después de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, de visita en Tel Aviv, lograra que Israel accediera a que esa asistencia llegue lo antes posible desde Egipto. Cientos de camiones y toneladas de ayuda humanitaria aguardan en las cercanías del paso fronterizo de Rafah. Gaza está al borde del colapso humanitario tras 12 días sin agua, energía, alimentos, combustible ni medicinas.

🔴 Biden hablará hoy sobre la guerra en Gaza

Tras su viaje a Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da esta noche un discurso desde el Despacho Oval en el que hablará de la “respuesta” que su país quiere dar al ataque de Hamás a Israel y también a la “brutal” agresión que Rusia sigue perpetrando contra Ucrania.

🔴 Acuerdos en Venezuela

La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela ofrece detalles sobre las elecciones primarias que celebrará este sábado de cara a las presidenciales del 2024, un día después de la firma de un acuerdo con el Gobierno y de que Estados Unidos levantase algunas de las sanciones al país.

🔴 Presupuesto General 2024, a una firma

El Presupuesto General 2024, que tuvo un paso exitoso por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes el miércoles, tiene hasta este viernes 20 de octubre para ser sancionado por el presidente de la República, Gustavo Petro. El proyecto de ley, que aclara las cuentas del Estado para el próximo año, contempla un monto total de $502,6billones (un 18,9 % más que el presupuesto de 2023), que serán repartidos de la siguiente manera:

Los ministerios de Educación, Salud, Defensa y Hacienda son las carteras con los mayores recursos asignados para 2024.

🔴 Perspectivas económicas de EE. UU.

Este jueves, a dos semanas de la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed por su sigla en inglés), el presidente de la entidad, Jerome Powell, dará un discurso sobre las perspectivas económicas para el país. La tasa de inflación en Estados Unidos se resiste a bajar y en septiembre, por tercer mes consecutivo, se mantuvo estable. Con el estancamiento de la inflación como el mayor contrapeso, las perspectivas muestran que la primera economía global permanecerá estable o registrará un menor crecimiento. Así lo dio a conocer el ‘Libro Beige’ de la Fed (publicado esta semana), una de las ocho publicaciones anuales del banco central sobre la salud económica de Estados Unidos, con base en las estimaciones de cada uno de los 12 distritos económicos que componen a la Fed.

🔴 Reforma a la salud se discutirá en el Congreso hasta después de las elecciones regionales

Con la aprobación del Presupuesto General de la Nación en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, las demás discusiones podrán retomarse en el Congreso, entre esas el segundo debate de la reforma a la salud. No obstante, ya se sabe esa discusión no se reanudará hasta después de las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre. Esto se confirmó luego de que la mesa directiva de la Cámara de Representantes, en donde se tramita la reforma a la salud, anunciara que no será citada la plenaria de esa corporación hasta el próximo 31 de octubre.

🔴 Distrito abre licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá

A las 8:00 de la mañana de hoy, la Alcaldía abre oficialmente el proceso de licitación internacional para la construcción, operación y mantenimiento de la Línea 2 del Metro Subterráneo de Suba y Engativá. La apertura del proceso de contratación se hará desde la plazoleta de Portal de Suba. Son cuatro los consorcios que se presentaron en agosto y cumplieron los requisitos de precalificación. Entre los interesados figuran empresas chinas y europeas.El proyecto conectará con Chapinero y el centro de la ciudad; tendrá 15,5 km de longitud, un patio taller y 11 estaciones (10 subterráneas y una elevada). Cuenta con una inversión de $34,93 billones.

🔴 Gobierno concerta situación de indígenas Emberá en el parque Nacional

El Ministerio del Interior convocó a la administración de Claudia López a una nueva reunión para concertar el posible retorno de la población Emberá Katio, asentada en el Parque Nacional, desde el 9 de octubre, a sus territorios. El encuentro será presidido por Lilia Solano, viceministra del diálogo social, la igualdad y los derechos humanos. A partir de las 9:00 a. m. en Casa La Giralda, se darán a conocer las articulaciones interinstitucionales para la atención a la comunidad indígena Emberá Kartio.

🔴 Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama

Este jueves (19 de octubre) se conmemora el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama, el tipo de cáncer de mayor incidencia en el país. Bajo el lema “Detección temprana sí y bien hecha”, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado para que los países logren un control integral de este cáncer.

De acuerdo con datos ofrecidos por la OMS, durante 2020, se reportaron 15.509 casos y 4.411 decesos por este tipo de cáncer. Si bien entre 2018 y 2021 la tasa de mortalidad por cáncer de mama disminuyó hasta ubicarse en 12,29 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Salud, esta sigue siendo demasiado alta si se compara con la tasa que se tenía para 2005, que registraba 10,15 muertes por este tipo de cáncer por cada 100.000 mujeres. Mientras tanto, la OMS busca reducir la mortalidad por cáncer de mama a un 2,5 % anual, de aquí a 2040.

Los tres pilares para alcanzar estos objetivos son la promoción de la salud para la detección temprana, el diagnóstico oportuno y la gestión integral de este cáncer. El Ministerio de Salud colombiano le envió un mensaje a las mujeres colombianas para que, a partir de los 40 años asistan anualmente a un chequeo médico. Así mismo, que desde los 50 años se realicen la mamografía, que deberá hacerse cada dos años. Por último, invitó a que las mujeres se hagan el autoexamen y consulten a su médico ante cualquier anormalidad.

🔴 Arrancan las semifinales de Copa BetPlay

Desde las 8:00 p. m. (Win +), Deportivo Pereira, que viene de eliminar a Independiente Santa Fe, recibe a Atlético Nacional en el estadio Hernán Ramírez Villegas por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay. La otra llave, entre Millonarios y Cúcuta, tendrá su primer partido hasta el jueves 2 de noviembre. Los azules son los campeones defensores de este certamen.

🔴 Piratas vs. Team Cali

A partir de las 7:00 p. m., hoy y mañana, en el coliseo El Salitre, Piratas de Bogotá y el Teamcali jugarán los dos primeros partidos de la serie de “playoffs” de la Liga Colombiana de Baloncesto Profesional. Avanzará a semifinales el que gane tres de cinco duelos.